¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas

En el Salón del Automóvil de Detroit de 2026, el foco de atención cambió discretamente. Los vehículos eléctricos, antes considerados el futuro inevitable de la industria, ya no eran el centro de atención. En cambio, los fabricantes de automóviles priorizaron los híbridos, los modelos de gasolina actualizados y las mejoras graduales de eficiencia.

El evento, celebrado en enero, reflejó una recalibración de la industria que estaba ocurriendo en tiempo real: Ford y General Motors habían anunciado recientemente amortizaciones relacionadas con vehículos eléctricos por 19.500 millones de dólares y 6.000 millones de dólares, respectivamente, lo que refleja las pérdidas que esperan a medida que deshacen o retrasan partes de sus planes de vehículos eléctricos.

El mensaje de Detroit fue inequívoco: Estados Unidos está dando marcha atrás en una transición que gran parte del mundo está acelerando. Esa retirada tiene consecuencias mucho más allá de las salas de exposición.

En China, Europa y un número creciente de mercados emergentes, incluidos Vietnam e Indonesia, los vehículos eléctricos ahora representan una proporción mayor de las ventas de vehículos de pasajeros nuevos que en Estados Unidos.

Esto significa que la reducción de la producción de vehículos eléctricos en EE. UU. no es simplemente un problema climático (los vehículos de gasolina contribuyen significativamente al cambio climático), sino también un problema de competitividad industrial, con implicaciones directas para el futuro de los fabricantes, proveedores y trabajadores del sector automotor en EE. UU. Una producción y adopción de vehículos eléctricos más lentas en EE. UU. pueden mantener los precios altos, retrasar las mejoras en baterías y software, y aumentar el riesgo de que la próxima generación de creación de valor automotor se produzca en otros lugares.

¿Dónde los vehículos eléctricos están tomando el control?

En 2025, las matriculaciones mundiales de vehículos eléctricos aumentaron un 20 %, hasta alcanzar los 20,7 millones. Los analistas de Benchmark Mineral Intelligence informaron que China alcanzó los 12,9 millones de matriculaciones de vehículos eléctricos, un 17 % más que el año anterior; Europa registró 4,3 millones, un 33 % más; y el resto del mundo añadió 1,7 millones, un 48 % más.

En cambio, el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. se mantuvo prácticamente sin cambios en 2025, en torno al 1 %. El fabricante estadounidense Tesla experimentó descensos tanto en escala como en rentabilidad: sus entregas de vehículos cayeron un 9 % en comparación con 2024, su beneficio neto se redujo un 46 % y su director ejecutivo, Elon Musk, anunció que centraría su atención en la inteligencia artificial y la robótica.

La participación de mercado cuenta una historia similar y también desafía la suposición de que la electrificación de los vehículos tomaría tiempo para expandirse desde los países ricos a los mercados emergentes.

En 39 países, los vehículos eléctricos superan ahora el 10 % de las ventas de automóviles nuevos, incluidos Vietnam, Tailandia e Indonesia, que alcanzaron el 38 %, el 21 % y el 15 %, respectivamente, en 2025, según informan los analistas energéticos de Ember.

En Estados Unidos, los vehículos eléctricos representaron menos del 10 % de las ventas de vehículos nuevos, según estimaciones de Ember.

El presidente estadounidense, Donald Trump, regresó al cargo en 2025 con la promesa de poner fin a las políticas que apoyaban la producción y venta de vehículos eléctricos e impulsar los combustibles fósiles. Sin embargo, mientras Estados Unidos reducía los incentivos federales al consumo, los gobiernos de otros países continuaban en gran medida la transición hacia los vehículos eléctricos.

Europa suavizó su objetivo de que todos los vehículos tengan cero emisiones para 2035 a instancias de los fabricantes de automóviles, pero su nuevo objetivo sigue siendo una reducción del 90 % en las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles para 2035.

Alemania ha lanzado un programa que ofrece subvenciones de entre 1.500 y 6.000 euros por vehículo eléctrico, dirigido a hogares con ingresos pequeños y medianos.

En las economías en desarrollo, la política de vehículos eléctricos se ha sustentado en gran medida en políticas industriales. En Brasil, el programa MOVER ofrece créditos fiscales vinculados explícitamente a la producción nacional de vehículos eléctricos, la investigación y el desarrollo, y los objetivos de eficiencia.

Sudáfrica está introduciendo una deducción del 150 % a la inversión en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías, lo que les otorga una exención fiscal a partir de marzo de 2026. Tailandia ha implementado subsidios y reducido los impuestos especiales vinculados a los compromisos obligatorios de producción y exportación locales.

En China, la industria de vehículos eléctricos ha entrado en una fase de madurez regulatoria. Tras una década de subsidios e inversiones estatales que ayudaron a las empresas nacionales a superar a sus competidores globales, el gobierno ya no se centra en un crecimiento explosivo a nivel nacional.

Con su mercado interno saturado y una competencia feroz, los fabricantes de automóviles chinos están incursionando con fuerza en los mercados globales. Pekín ha reforzado este cambio al eliminar la exención fiscal total para la compra de vehículos eléctricos y reemplazarla por un impuesto reducido del 5 % para los compradores de estos vehículos.

