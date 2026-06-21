La millonaria diferencia entre las nóminas de la Selección Colombia y RD Congo

La Selección Colombia enfrentará a RD Congo, este martes 23 de junio, por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026. La hora de arranque está programada a las 9:00 p.m. (horario colombiano) en el estadio Guadalajara de México.

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Se trata de un partido crucial en las aspiraciones de ambos equipos por clasificar a la siguiente ronda. Por eso, la previa despierta interés entre la prensa y los aficionados, incluyendo un tema curioso: la millonaria diferencia entre las nóminas de Colombia y RD Congo.

Nómina de Colombia vale 302,5 millones de euros, la de RD Congo 143,90 millones de euros

Los precios los reveló la web Transfermarkt, que constantemente entrega valores en el mundo del fútbol. Con base a su información, donde detallan que la nómina de Colombia vale 302,5 millones de euros, y la de RD Congo 143,9 millones de euros, la diferencia entre ambas sería de poco más de 159 millones de euros.

¿Cómo se calcula el valor de la nómina de cada equipo? La web referenciada suma el precio de los 26 jugadores convocados al Mundial 2026, en este caso los de Colombia y RD Congo.

Individualmente hay varios datos interesantes. Por ejemplo, el jugador más valioso de RD Congo, con un precio de 35 millones de euros, es Noah Sadiki, volante de 21 años al servicio del Sunderland. En contraste, Luis Díaz (29 años) asoma como el futbolista más costoso de Colombia, con un valor de 70 millones de euros.

Top 5 de los futbolistas más valiosos de RD Congo:

Noah Sadiki: 35 millones de euros Yoane Wissa: 25 millones de euros Aaron Wan-Bissaka: 15 millones de euros Ngal’ayel Mukau: 15 millones de euros Simon Banza: 10 millones de euros

Imagen de los jugadores de RD Congo, que rescataron un heroico empate contra Portugal en el debut del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Karen Warren

Top 5 de los futbolistas más valiosos de Colombia:

Luis Díaz: 70 millones de euros Luis Suárez: 30 millones de euros Richard Ríos: 25 millones de euros Jhon Lucumí: 22 millones de euros Daniel Muñoz: 22 millones de euros

Johan Mojica abraza a Jhon Lucumí tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

RD Congo, un rival del que Colombia no se puede confiar

Cuando los equipos entran al campo de juego, es casi anecdótico el precio de sus nóminas. Prueba de ello es la diferencia en el valor de mercado entre Portugal y RD Congo, donde los lusos están tasados en poco más de mil millones de euros. Sin embargo, los africanos los atormentaron con un inesperado empate.

Colombia no se confía y entiende el valor futbolístico de RD Congo, que entró al Mundial 2026 peleando desde el repechaje y eliminando a Jamaica. Las fortalezas físicas de los africanos, y su deseo por brillar en esta Copa del Mundo, son detalles que Lorenzo no ignora.

Tanto RD Congo como Colombia llegan inspirados a esta segunda jornada. Los leopardos por el empate que le sacaron a Portugal, y los cafeteros por el triunfo que obtuvieron sobre Uzbekistán. Ambos juegos fueron válidos por la primera fecha del grupo K.