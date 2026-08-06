Cruce de comunicados entre Atlético Nacional y Carlos Antonio Vélez: esto se dijeron públicamente

Atlético Nacional publicó un comunicado oficial sobre su relación con la prensa deportiva y, sin dar nombres, citó unas recientes declaraciones que Carlos Antonio Vélez dio en relación a la titularidad de Edwin Cardona bajo las órdenes de Lucas González.

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“Este miércoles 5 de agosto, Atlético Nacional tuvo una nueva atención a medios en su sede deportiva, donde los periodistas acreditados registraron imágenes del entrenamiento y recogieron declaraciones de algunos integrantes del plantel profesional”, arranca el pronunciamiento.

Nacional considera que con esos espacios “mantiene su compromiso de facilitar el ejercicio periodístico, entendiendo la importancia de la labor que cumplen los medios de comunicación en el fútbol colombiano. Así, reafirma un principio que considera innegociable: el respeto mutuo”.

El cuadro verdolaga pidió un trato recíproco de la prensa para sus jugadores, cuerpo técnico y directivos. “El insulto y la descalificación personal, venga de donde venga, no le aportan al fútbol colombiano. Expresiones como “algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín”, “analfabetas funcionales”, y “Cardona es el jefe de los bandidos” no aportan a una conversación sana y respetuosa, que es lo que siempre promulgamos”.

Dichas declaraciones que mencionó Atlético Nacional fueron sacadas de la columna de Palabras Mayores, espacio dirigido por Carlos Antonio Vélez, en la emisión del pasado martes 4 de agosto de 2026.

“Nuestros jugadores son profesionales que representan con compromiso los colores de esta institución, independientemente de su edad o trayectoria, y merecen el respeto que corresponde a quien viste nuestro escudo”, añadió el club antioqueño en su comunicado.

Nacional finalizó diciendo que “aquí no mandan unos pocos ni deciden otros: somos una organización donde todos sumamos a su crecimiento. Nadie está por encima de la institución, por eso ofender a cualquiera de los nuestros nos ofende a todos los que vestimos esta camiseta con pasión”.

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Así respondió Carlos Antonio Vélez

Este jueves, en horas de la madrugada, Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el comunicado de Atlético Nacional. “Yo también tengo un comunicado sencillo, breve y con la historia completa… No a medias porque ‘verdades a medias’ son mentiras”, escribió.

“Estoy totalmente de acuerdo con el título del comunicado de Nacional. El respeto debe ser “mutuo”. Ya en el texto no dicen toda la verdad. Es apenas la mitad de la historia, ya que no hacen referencia al mensaje ofensivo de Campuzano ante un comentario, real y demostrable, sobre la alineación que el señor DT puso ante Jaguares”, indicó el experimentado periodista.

Vélez añade que su opinión fue “pura, sustentada en datos irrefutables como la edad de los jugadores, con el agregado de un liderazgo que existe, que es real y que hace parte de una opinión. Y claro, ante una acción hubo una reacción de mi parte. Y solo a esta se hace referencia en dicho comunicado, como se lo hice saber al presidente del club anoche”.

“Lamento si alguien se ofendió, pero entonces no ofendan cuando se hacen referencias puntuales y demostrables. Es cierto… El respeto debe ser mutuo y las historias deben ser contadas completas. ¡Nadie puede estar por encima de la verdad!“, sentenció.