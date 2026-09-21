Exjefe de James Rodríguez soltó inesperado veredicto sobre su carrera: retumba en Colombia

El presente de James Rodríguez está puesto en Atlético Nacional. Sin embargo, y tomando en cuenta la amplia carrera del volante, hay varias personas que, desde Europa, opinan sobre la trayectoria del jugador de 35 años.

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Ahora lo hizo Vitor Pereira, quien dirigió a James Rodríguez en FC Porto (Portugal) entre 2011 y 2013. Si bien el estratega destaca la carrera del 10, también dejó una frase que llevó al debate en redes sociales.

Vitor Pereira: “James se debió convertir en uno de los mejores jugadores del mundo”

Vitor habló con El Vbar Caracol, y aunque aplaudió la carrera de James Rodríguez, tomando en cuenta los grandes equipos donde pasó, también afirmó que el volante cafetero pudo haber hecho más.

“James ha tenido una carrera muy linda, jugando en Real Madrid y Bayern Múnich. Sin embargo, es difícil contestar y decir, porque James, para mi, se debió haber convertido en uno de los mejores jugadores del mundo”, arrancó afirmando Pereira.

Y añadió: “Su calidad técnica, su calidad de decisión, su personalidad, pero no sé por qué... a pesar de una carrera muy linda, podría haber dejado una marca más fuerte en el mundo del fútbol”.

🙄⚽️"JAMES DEBIÓ HABER SIDO UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO": Vitor Pereira, Exentrenador de James Rodríguez en el Porto para #ELVBAR en @CaracolRadio



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Pereira también dejó una declaración por el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia. Se trata de una de las despedidas más mediáticas en la historia de La Tricolor.

“En el momento que se siente que es ideal para dejar la oportunidad a los jóvenes que están surgiendo, es difícil. Imagino que es difícil para él (James) abdicar de la Selección Colombia, pero conociendo a James como lo conozco, fue una decisión ponderada, muy pensada”, afirmó Pereira.

Y agregó: “Él tiene la personalidad para sentir que es el momento propio para hacerlo”.

El último partido de James Rodríguez, con la Selección Colombia, fue ante Suiza en el Mundial 2026. Foto: NurPhoto via AFP

Se viene el primer gran reto para James Rodríguez en Atlético Nacional

Ya son dos los partidos que ha jugado James Rodríguez desde su llegada a Atlético Nacional. El primero fue ante Internacional, en Bogotá (16 de septiembre), y el segundo contra Llaneros (20 de septiembre) en Villavicencio.

En ambos compromisos, James Rodríguez ingresó desde el banco. El saldo, con él en cancha, es un triunfo y una derrota.

James Rodríguez y Ian Poveda haciendo dupla en Atlético Nacional Foto: AFP

Sin embargo, se viene el primer gran reto de James Rodríguez en Atlético Nacional. Este jueves, 24 de septiembre, el verde recibirá a Millonarios, en el Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll.

Se trata del primer clásico para James, vestido con la camiseta de Nacional. Además, tres puntos serían vitales para el verde en su búsqueda por subir en la tabla de posiciones.