Boca Juniors intentó anular la convocatoria de Álvaro Montero para los partidos amistosos de la Selección Colombia en septiembre y octubre. Rodolgo Arruabarrena, técnico del cuadro xeneize, reveló que hicieron gestiones para evitar que Néstor Lorenzo lo incluyera en su lista oficial.

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“El presidente habló con Néstor Lorenzo y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, dijo Arruabarrena en rueda de prensa.

Boca esperaba contar con Montero para el partido del próximo domingo contra Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina, pero obtuvo una respuesta negativa por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Juan Román Riquelme, presidente del club argentino, trató de persuadir a Lorenzo y convencerlo de dejar al arquero guajiro fuera de la convocatoria; sin embargo, todo apunta a que será titular en el amistoso de este sábado frente a México.

Boca sigue ganando

Las declaraciones de Rodolfo Arruabarrena se produjeron justo después de la victoria de Boca Juniors sobre San Lorenzo (0-2), partido en el que Álvaro Montero fue titular y dejó su arco en cero.

En el estadio Nuevo Gasómetro, el cuadro xeneize puso en juego su buen momento ante un adversario que históricamente lo ha complicado, pero que llegó a este duelo sumergido en una crisis económica y de discretos resultados.

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Boca, con casi todos sus titulares, fue superior desde el comienzo y es quinto del Grupo A con 17 unidades, a cinco puntos del líder Instituto.

El panorama se complicó más para el ciclón con la expulsión del mediocampista Manuel Insaurralde (30′), quien recibió una roja directa por una fuerte falta sobre el volante Santiago Ascacíbar.

“Jugamos un partido perfecto, estamos bien preparados. Los clásicos se ganan y si es jugando así, mejor. Si al juego que tenemos le agregamos intensidad, las cosas van a salir mucho mejor, estamos por el buen camino”, destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

Álvaro Montero, arquero titular de Boca Juniors Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El equipo visitante fue una tromba desde el primer minuto hasta que por decantación llegó el primer tanto, anotado por el charrúa Leandro Lozano (56′) con un zurdazo raso al rincón izquierdo que dejó parado al arquero José Devecchi.

Lejos de conformarse con la mínima, Boca fue por más y poco después anotó el segundo, tras un centro de Lautaro Blanco que Merentiel (72′) definió entrando por el medio del área chica.

De esta forma Boca llegó a 14 partidos sin perder en todas las competencias, con nueve compromisos invicto en el torneo clausura de Argentina. En cambio, San Lorenzo quedó en la décima plaza del Grupo A, cada vez más lejos de los playoffs y con apenas un triunfo en sus últimos cinco cotejos.

*Con información de la AFP.