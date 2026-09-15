La atajada de Álvaro Montero que vale una clasificación en Sudamericana: Boca Juniors saca pecho

Parece que se acabaron las críticas a Álvaro Montero desde la prensa argentina, y duraron poco. Este martes, 15 de septiembre, el guardameta colombiano fue titular en el empate 1-1 de Boca Juniors con São Paulo, en Morumbi, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero recibió dolorosa noticia familiar antes de enfrentar a São Paulo: aun así jugó

Álvaro Montero y Boca Juniors van por la Copa Sudamericana: conquistan el Morumbi y ya tienen rival en semifinales

🗣️ÁLVARO MONTERO:



"Feliz de haber avanzado, el grupo trabajó muy bien, hay que ACOSTUMBRARNOS a vivir estas instancias.



Hay cosas que mejorar pero BIEN por el sacrificio del equipo". pic.twitter.com/2og83XdXLT — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 16, 2026

Ese 1-1 fue suficiente para que Boca Juniors avanzara a las semifinales de la Copa Sudamericana, pues en la ida, jugada en La Bombonera, el Xeneize se impuso 1-0. Es decir, el global favoreció al elenco argentino 2-1.

Pero hubo un nombre fundamental en la clasificación de Boca Juniors a semifinales de Copa Sudamericana: Álvaro Montero. Con atajadas de primer nivel, el colombiano dijo presente en la llave de 180′, incluyendo una intervención clave en el juego de vuelta.

La atajada de Álvaro Montero que atormentó a São Paulo en Sudamericana

Corrían 37′ del primer tiempo, São Paulo atacaba, pues iba perdiendo 1-0 en el global, y buscaba cómo descontar la ventaja que Boca Juniors en La Bombonera. En esas, un cabezazo dentro del área, que parecía que se colaba en el pórtico xeneize, acabó siendo salvado por Montero.

¡MONTERO SALVÓ A BOCA!



São Paulo tuvo el primero en la cabeza de Santana, pero el arquero de Boca tuvo una gran intervención. Sigue todo 0-0 en el Morumbí.



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Prensa argentina vuelve a aplaudir a Montero

Olé, uno de los medios deportivos argentinos más leídos, sacó el titular Álvaro Montero, otra vez clave para una clasificación copera de Boca, luego de la clasificación ante São Paulo.

El mismo medio referenciado explica: “Boca viene avanzando en los mata-mata gracias a un héroe impensado: Álvaro Montero. Si bien el arquero siempre está para salvar a su equipo, el colombiano que llegó de Vélez volvió a ser clave en una clasificación. Esta vez, para eliminar al San Pablo y meter al Xeneize en semifinales de la Copa Sudamericana y nada menos que después de una semana especial para él: el fallecimiento de su abuela”.

La Prensa argentina tiene a Álvaro Montero en la primera página. Foto: Página web del medio Olé.

Y es que, en efecto, no vienen siendo días fáciles para Montero. Sin embargo, el profesionalismo del colombiano, quien priorizó jugar y después acompañar a su familia en la muerte de su abuela, se lleva todo tipo de aplausos entre la prensa y los aficionados cercanos a Boca Juniors.

Con Álvaro Montero como arquero titular e indiscutible, Boca Juniors avanza a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Allí se verá contra Vasco da Gama, que llega tras eliminar a Independiente Santa Fe, siendo este último el único equipo colombiano que quedaba con vida en alguna de las dos competencias Conmebol.