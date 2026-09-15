Álvaro Montero y Boca Juniors van por la Copa Sudamericana: conquistan el Morumbi y ya tienen rival en semifinales

Boca Juniors conquistó el mítico Morumbi de Brasil con una importante victoria para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida, en La Bombonera, el club Xeneize le había ganado 1-0 a Sao Paulo con gol de Miguel Merentiel. En la vuelta, fue empate 1-1, suficiente para el 2-1 en el global y pasar de ronda.

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Duelo que se veía parejo en la previa, aunque Boca Juniors tenía cierto favoritismo de pasar de ronda. Era un verdadero clásico de Sudamérica entre dos colosos y coperos del continente. Era la llave más atractiva de estos cuartos de final, entre dos gigantes que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas.

Sao Paulo fue incapaz de abrir el marcador, hasta que Leandro Lozano al minuto 60 colocó el 1-0 y todo estaba encaminado. Pero, al grande de Argentina le costó administrar el resultado, se complicó en el final y Domingos Duarte empató para el 1-1 final.

En el tiempo añadido, Sao Paulo se fue desesperado en busca de un centro salvador que llevara la definición de la llave a los penales, pero Boca aguantó a pie firme, Montero intervino en algunos balones clave y celebró la clasificación. Sin duda, un cupo a semis que llena de más confianza al técnico Rodolfo Arruabarrena, quien tuvo muchas críticas en el comienzo de su proceso.

Álvaro Montero con Boca Juniors Foto: Getty Images

Por el gol de Merentiel en Buenos Aries, Boca es el otro clasificado del día a las semifinales de la Copa Sudamericana, con dos colombianos a bordo. El guajiro Álvaro Montero fue titular nuevamente, luego del dolor familiar de días pasados. Por su parte, Sebastián Villa ingresó en los minutos finales del partido.

De esta manera, Boca se verá con Vasco Da Gama por un cupo en la final, que se jugará el próximo mes de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla. Los cariocas lograron la clasificación luego de vencer 2-0 a Santa Fe, en la vuelta de los cuartos, en Río de Janeiro.

Boca ante otro brasileño en la Sudamericana

Más temprano, en Rio de Janeiro, el Vasco da Gama derrotó 2-0 a Santa Fe y se clasificó a su primera semifinal de un torneo internacional desde 2011.

El DT del Vasco, Pedro Emanuel, celebró “la importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años”.

“Es un orgullo y una satisfacción”, agregó, en referencia a la Copa Sudamericana 2011, cuando el Vasco llegó a semis y fue eliminado por la Universidad de Chile, a la postre campeón del certamen. Ahora le toca contra Boca Juniors.