El nuevo apodo que la Champions League le puso a James tras su retiro de la Selección Colombia: ‘pintura’ con Cristiano Ronaldo

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia de forma inesperada, una decisión que pone fin a 15 años de carrera deportiva con la Tricolor en la que se consolidó como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol colombiano. Las reacciones a nivel mundial no se han hecho esperar.

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Una de las entidades que se pronunció fue la Champions League, el torneo de clubes más mediático del planeta, en la que James Rodríguez es un viejo conocido y supo ser campeón dos veces en aquellos años en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo.

En las redes sociales revivieron uno de los mejores pasegol de su carrera, un golazo de la Casa Blanca.

Con emojis de enamorado y la bandera de Colombia, la Champions League acompaña el video con la palabra “leyenda”, un sobrenombre que le cae a la perfección a James Rodríguez teniendo en cuenta la gran trayectoria en Europa y con la Selección Colombia que lo coloca en una posición muy alta en el fútbol colombiano.

Es una magnífica pared de Cristiano Ronaldo en un partido contra el Liverpool. CR7 la inicia, intenta la asociación con James Rodríguez, quien controla con la pierna derecha y asiste con la zurda en un toque mágico para desequilibrar mucho más la defensa inglesa. El astro portugués solo tuvo que rematar para un golazo.

James Rodríguez, por la puerta grande

El volante cucuteño dice adiós a los 35 años de edad como una figura trascendental para la Tricolor, al que con sus goles y asistencias llevó a las primeras planas de la élite futbolística. Su presencia fue un antes y un después, pues inspiró a muchos niños y jóvenes, y hasta a los más escépticos o alejados del fútbol los pudo cautivar liderando una gran camada de futbolistas que brilló en la última década con tres mundiales incluidos.

Y es que tuvo una destacada participación en Brasil 2014, donde fue goleador del certamen con seis goles en cinco partidos y lideró a la Tricolor a los cuartos de final, su mejor desempeño en una Copa del Mundo. No solo eso, sino que ganó el Premio Puskás al mejor gol del año tras la pintura a Uruguay en octavos de final.

James Rodríguez, volante colombiano que permanece sin equipo luego de lo que fue su participación con en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo. A toda Colombia, gracias”, anunció el mediocampista ofensivo en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

Eso sí, James se despide como capitán y 10 de Colombia tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó, lo que le llenó de críticas, aunque tuvo su revulsivo en la Copa América 2024 cuando fue MVP pero perdieron en la final ante Argentina.

Debutó en 2011 en la Selección Colombia. Y se despide como segundo artillero histórico de la Tricolor con 31 goles en 131 partidos, cinco anotaciones menos que el delantero Radamel Falcao García.