“No me podía mirar al espejo”: María Fernanda Cabal habla de su primera liposucción y sus arreglos estéticos

En entrevista con el programa Sin filtro de la emisora La FM, conducido por María Cecilia Botero y Flavia Dos Santos, la senadora María Fernanda Cabal abordó públicamente los procedimientos estéticos a los que se ha sometido en los últimos años, sus motivaciones personales respecto al cuidado de la imagen y los pormenores de su participación en una edición reciente de la revista SoHo.

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Durante la conversación, la congresista reflexionó sobre los estándares de belleza impuestos a las mujeres en el ámbito político y la relación de estos con la autopercepción.

La senadora explicó que durante un periodo largo recurrió a tratamientos no invasivos, como inyectables y tecnologías de estimulación, buscando contrarrestar los efectos del envejecimiento.

Sin embargo, señaló que con el tiempo estos métodos dejaron de ofrecer los resultados esperados para recuperar el contorno facial y de la mirada.

Cabal decidió someterse a una intervención quirúrgica con una especialista en Cali para retocar sus ojos, rostro y cuello.

“Yo estaba muy aburrida porque, a pesar de que me hacía muchas cosas costosas, no veía la transformación. Llega un momento en que el derretimiento necesita es cuchillo; eso no lo jala nadie sino con cirugía”, afirmó durante la emisión radial.

Asimismo, la excongresista recordó que su primera liposucción se la realizó tras el nacimiento de su cuarto hijo, época en la que no se sentía conforme con los cambios de su cuerpo.

Respecto a su aparición en la revista SoHo, la senadora indicó que aceptó la propuesta tras establecer condiciones claras sobre el tono de las fotografías, solicitando que la producción mantuviera una línea estética alejada de lo vulgar.

La política detalló que la producción incluyó vestuario de diseñadores nacionales e internacionales a cargo del estilismo de la sesión, experiencia que calificó como positiva.

“Era una sensación deliciosa porque la producción alquiló set con los mejores vestidos. Yo sabía posar para temas de fotografía por la política, pero no para una revista de modelaje”, comentó en el espacio radial.

Sobre la recepción familiar, explicó que su esposo, José Félix Lafaurie, no puso objeciones a la publicación y que sus hijos asumieron la situación respetando su decisión personal.

En relación con el ojo público, Cabal expresó que las figuras femeninas en la política suelen enfrentar una rigurosa evaluación sobre su físico y vida personal.

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Al evaluar su relación con el espejo, la congresista reconoció ser altamente autocrítica respecto a su imagen personal, pero defendió la autonomía de las mujeres para modificar su apariencia según sus propios criterios.

“Se siente uno más seguro de sí mismo cuando está más bonito. Me gusta que las mujeres se hagan lo que quieran y que se vean divinas, porque la vida es corta y cada cual, si se lo quiere hacer, se lo hace”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista, la congresista reiteró su intención de continuar en la contienda política y mantener sus aspiraciones a la Presidencia de Colombia.