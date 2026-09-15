Daniela Álvarez subió inesperada foto y habló de enfermedad que padece desde hace años: “Parte de mi historia”

Daniela Álvarez continúa siendo una de las figuras que despiertan interés entre el público colombiano, especialmente por las experiencias que ha atravesado en diferentes ámbitos de su vida. Su proceso personal, sus desafíos de salud y los acontecimientos relacionados con su vida sentimental han sido motivos de seguimiento y conversación en redes sociales.

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Esta semana, la exreina de belleza volvió a llamar la atención de sus seguidores a través de Instagram con una información inesperada.

En su cuenta oficial, la barranquillera publicó una fotografía que, más allá de generar comentarios por lo que se ve en ella, sirvió como punto de partida para compartir una importante confesión relacionada con su estado de salud.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la expresentadora del Desafío mostró una de sus manos, revelando que sufre de vitiligo. La celebridad enfatizó que esto se nota en sus uñas y en las puntas de sus dedos.

Álvarez no dudó en tocar el asunto con total normalidad, indicando que su diagnóstico ocurrió hace 10 años. En su texto, mencionó que también tiene esta condición en el párpado derecho.

“Tengo vitiligo localizado hace 10 años... alrededor de mis uñas, en mi párpado derecho y, si me hago alguna herida, cicatrizo en blanco”, explicó.

En cuanto a su reacción ante este asunto de salud, Daniela Álvarez dijo que entiende el contexto de su cuerpo y lo enfrenta de una forma diferente.

“Es parte de mi piel, de mi historia y de mi corazón”, agregó en el post.