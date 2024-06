Esta es la particular enfermedad que atraviesa Taliana Vargas; no tiene cura y afecta su imagen

Asimismo, a través de sus redes sociales aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores, entre las que se destaca que si la enfermedad la afecta y cómo hace para manejarla. La famosa, en aquel entonces, respondió: “ No me afecta en nada, solo son manchas. No duelen, no pican. Ojalá todas las enfermedades fueran como el vitiligo ”.

“En la calle, en redes, por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación, ahí aprendí a amarlas. No pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, escribió en un post de su perfil.