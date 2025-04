Eva Rey se “desnuda” sobre sus entrevistas e invitados, “sueño con entrevistar a Petro”

Aunque Eva Rey diga que su vida no es interesante, para quienes han seguido su trayectoria periodística y han visto sagradamente sus entrevistas con los más poderosos y famosos de Colombia y el mundo, su vida parece ser todo lo contrario. A propósito de que este año es una de las anfitrionas, junto con la actriz y modelo Karen Martínez, de los Premios India Catalina, hablamos con ella sobre algunos de los momentos más emotivos, retadores e interesantes de sus entrevistas. Esta vez fue el turno de Eva de desnudarse en SEMANA.

SEMANA: Usted ha entrevistado a los grandes de este país. ¿Se ha sentido intimidada por alguno?

Eva Rey: Claro, por muchos. Y me pasa más con personas que conozco que con gente que no conozco. Por ejemplo, si me siento con el expresidente Uribe, me sentiría más intimidada ahora, porque tengo una relación personal. Me pasó con Vicky Dávila, porque, como fue mi jefa y la conozco perfectamente, también sé qué preguntas le pueden gustar y cuáles le pueden molestar; entonces, me siento más intimidada. Yo sé que me va a caer un regaño, así ya no sea mi jefa. Con las entrevistas de entretenimiento me pasa igual; por ejemplo, con Luis Fonsi, que me encanta, iba supertranquila, pero si me pones a Diego Trujillo, que tenemos una amistad personal, voy más nerviosa, o a una Paola Turbay, pues he trabajado con ella. Entonces, es más fácil con la gente que uno no conoce que con la que uno conoce, aunque se piense lo contrario.

SEMANA: ¿Quién le ha dicho que no a una entrevista?

E.R.: El no de frente es raro. Pero me ha dicho no Germán Vargas Lleras. Gente que no me dice no de frente, por ejemplo, Álex Char, que siempre me dice que sí, pero luego no sale con nada. Pero no pasa nada porque sigo insistiendo. Yo no me enfado porque yo convivo con el no diariamente.

SEMANA: Hubo un momento emotivo con Vicky Dávila en el que ella habla sobre cuando quedó viuda. ¿Cómo se sintió?

E.R.: Salió muy natural. Te guste o no, y estés o no de acuerdo con Vicky, ella tiene una carrera con la cual les ha demostrado a muchos que es una gran peleadora y un ave fénix, que siempre renace de sus cenizas. Como todo ser humano que atraviesa algo tan doloroso, me imagino que ella en ese momento se preguntó: “Ahora, ¿qué hago? ¿Voy a poder seguir trabajando? ¿Cómo voy a superar el día a día?”. Y de repente llegó a ser precandidata presidencial. Me emocioné mucho durante esa pregunta con Vicky, porque yo pensaba en mi hija y decía: “Si se muere Matías, mi pareja, ¿qué hago yo?”. Entonces, Vicky, al verme, se emocionó también; pasa algo, y es que Vicky pocas veces se emociona, pero yo creo que al verme, pues las dos juntas, nos pusimos a llorar. Así de simple.

SEMANA: Otra de las personas que se conmovió fue Ingrid Betancourt mientras hablaba sobre cómo se enteró de la muerte de su papá.

E.R.: Yo no me sabía esa historia, la verdad. Ella lo que me contó fue que, durante su secuestro, había días en los que no podía hacer nada. Ella, que es una persona dentro de la política que lee mucho, que le gustan los libros, que se entretiene leyendo, de repente un día encontró unos periódicos viejos tirados y, cuando los abrió, leyó que su padre había muerto. Ella había contado que su padre estaba enfermo y que, cuando se despidió de él, le dijo: “Papá, no te preocupes, te veo mañana”. Enterarse por un periódico sobre la muerte de tu papá mientras estás secuestrada en la selva debe ser muy difícil. Entonces, a ella se le empezó a aguar el ojo y a mí también, porque creo que lo más normal es que, cuando alguien se emociona, tú tratas de empatizar, es imposible no hacerlo.

Ingrid Betancourt, exsecuestrada, doctora en Teología de Oxford. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Recientemente, usted entrevistó a una de las parejas más poderosas del país, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie. ¿Cómo le fue?

E.R.: Me pasa algo y es que con muchos de los personajes a los que entrevisto ya tengo una relación personal con ellos; con unos más, con otros menos, pero me suelo hablar con todos, por lo general los conozco a todos. Con la Cabal hablo bastante de política. Yo no es que esté con Mafe Cabal para tomar un café ni nada, pero con Pepe, con Lafaurie, sí, he tenido en algún momento una relación más cercana. Yo también los veo con la distancia de que los conozco y por eso los quise juntar, porque creo que es atípico ver a la que quiere ser presidenta y al primer ‘damo’ o ‘primer caballero’, como dice él que quiere que lo llamen. Fue una entrevista muy buena, me encantó que Lafaurie supo aceptar su papel. No sé si la gente lo notó, pero estaba en un segundo papel, a pesar de ser el presidente de Fedegán, uno de los gremios más importantes. Me pareció muy bien de su parte, le dio todo el protagonismo a María Fernanda Cabal y lo supo manejar muy bien. Me encantó ver los papeles invertidos, ver lo bien que lo llevan, tan naturales, me encantó.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Le gustaría volver a entrevistar a Petro?

E.R.: Claro, yo ya lo había entrevistado en España tres días antes de que ganara, pero claro que lo he querido entrevistar ahora. Lo he buscado y se lo he pedido al aire, o sea, yo se lo pido a todo el mundo, pero por ahora creo que no va a ser posible. Él debe estar muy ocupado y tendrá mejores cosas que hacer y, finalmente, uno le da entrevistas a quien se las quiere dar; eso no es obligación. Yo busco a mis personajes; si me dan las entrevistas, bien, y, si no me las dan, también.

Narco José, el perro de Rodolfo Hernández, murió horas después que su amo. Hoy descansa eternamente a su lado en Bucaramanga. | Foto: Instagram rodolfoj.hernandez.o

SEMANA: ¿Qué es lo que más recuerda de la entrevista con Rodolfo Hernández?

E.R.: A Rodolfo lo conocía desde que fue alcalde y habíamos quedado en que él me iba a dar la entrevista cuando se sintiera mejor, y así fue. Lo vi bien, con ganas de seguir peleando y toreando, pero sí se veía un poco disminuido. Lo bueno de Rodolfo es que era un tipo que tenía un gran sentido del humor, más allá de lo que la gente piense de él. Entonces, se podía bromear con él. Rodolfo era un hombre que tenía mucho carácter, pero también mucho sentido del humor. Al final, los políticos son seres humanos, como nosotros, que lloran y ríen.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la entrevista y la pregunta más difícil que ha hecho?

E.R.: Se me ocurre una en especial, porque me criticaron, pero también mucha gente me dijo chapeau. Fue el momento en que Timochenko me empezó a contar humanamente que él tiene un hijo de 4 años, o no sé cuántos años tiene, que está en la guardería y que él ahora tiene mucho miedo de que le secuestren al niño. Yo le contesté: “Paradojas de la vida. Tú, que secuestraste, ahora te da susto que te secuestren a los tuyos”. Hacer ese tipo de contrapartidas es duro.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿A quién sueña con entrevistar?

E.R.: De políticos, me sueño con entrevistar a Petro, pero nada más porque es el presidente de la república en este momento, aunque está muy complicada esa entrevista, pero nada es imposible. Me sueño con entrevistar a Lula da Silva, que no me parece tan imposible, porque ya tuve a Dilma Rousseff en su momento. De entretenimiento, me gustaría a Shakira y a Karol G.

SEMANA: ¿Cuál es su secreto para sacar verdades?

E.R.: Creo que es la empatía y no tratar de sacar las verdades. En mi programa, cada quien dice lo que quiere. Donde empatices y vayas por el mismo camino que van ellos, más del 80 por ciento está hecho.

La española entrevistó a Melissa Martínez y se mostró acongojada por las palabras que dio. | Foto: Fotograma, 13:06, Desnúdate con Eva - Melissa Martínez / YouTube

SEMANA: Para cerrar, usted le dedicó una carta a su hija, Lía, y en ella habla del aborto. ¿La ha vuelto a leer ahora que ella está más grande?