Eva Rey reveló cuál ha sido el detalle por el que no ha podido entrevistar a Amparo Grisales

Eva Rey es una reconocida periodista que creó su propio formato de entrevistas. Allí, invita a personajes de la farándula nacional. Entre ellos, han estado Carolina Cruz, Melissa Martínez, Sebastián Caicedo, Aida Victoria Merlano y, recientemente, Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso El Paspi’.

El comediante estuvo en 'Desnúdate con Eva'. | Foto: @DesnudateConEva

Fue precisamente en esta entrevista donde salió a relucir el nombre de la ‘diva de Colombia’, Amparo Grisales, quien tiene una larga trayectoria en la televisión nacional como actriz y como jurado del reality de talento Yo me llamo.

En medio de esta conversación, Hoyos reveló que para que la manizalita aceptara participar en su programa le había hecho una petición muy importante.

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo: ‘Te voy a entrevistar’ y me dice listo, ‘Pero no me pregunte de tal cosa y yo respondí que de una’, aseguró Hoyos en ‘Desnúdate con Eva’.

Sobre ello, el personaje de ‘Suso El Paspi’ logró entrevistar a Amparo Grisales teniendo especial cuidado en no hacer chistes ni comentarios sobre el tema que ella le pidió no tocar. Sin embargo, una situación lo sorprendió bastante porque luego fue ella misma quien terminó pronunciándose sobre eso.

“Llegamos a la entrevista y ella menciona el tema y le digo: ‘¿Pero no que no te podía preguntar sobre eso?’, para que me responda: ‘Ay, sí, pero se me salió’”, expresó ‘Suso’ en medio de risas.

Dany Hoyos tuvo en su programa a Amparo Grisales. | Foto: Instagram @susoelpaspi - Captura Caracol Televisión

Dany Hoyos aseveró que “ella es un ‘hit’, yo la amo porque ella es auténtica. Amparo dice lo que piensa y esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella dice su verdad. En este país, necesitamos que la gente pueda decir lo que cree y que no nos ofendamos tanto. Amparo es lo máximo”, dijo.

Sin embargo, en medio de la conversación que sostuvo la española con el humorista, ella resaltó que comparte el mismo pensamiento con Hoyos y que ama a Grisales pero que nunca la ha podido entrevistar.

“Bueno yo quería entrevistarla pero me ha bloqueado”, dijo y luego ambos soltaron una carcajada. “Estoy bloqueada por algo que no tiene nada que ver conmigo”, insistió Eva Rey, a lo que Dany le dijo: “En cualquier momento te desbloquea porque ella es linda”.

La periodista sostuvo que no sabía si eso iba a pasar, pero lo que sí aseguró es que siente admiración: “Yo la amo”.

Además, en el diálogo el humorista, también resaltó que ella no tiene filtro para hablar las cosas como son y que deberían existir más personas así y que los demás no se ofendan. “Ella dijo algo de andar en tacones o no sé qué y es lo que piensa ella”, sostuvo Hoyos.

Ante este recuerdo, Eva Rey no dudó en decir: “No, lo que pasa es que seguramente a ella le ha funcionado. Yo por mucho tacón que me ponga, lo poco que tengo no hay quien lo levante, Amparo”.

Eva Rey confesó que Amparo Grisales la tiene bloqueada. | Foto: @desnudateconeva

Amparo Grisales ha sido una de las famosas colombianas que, con el paso del tiempo, sigue estando vigente. Muchos no dudan en aludir su belleza y su manera de ser. Aunque en varias ocasiones ha dado de qué hablar por sus actitudes o la manera en que se expresa en el programa Yo me llamo, hay quienes la defienden, ya que su personalidad es única.