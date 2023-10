Amparo Grisales encaró a imitador de ‘Yo me llamo’ al que intimidó; tuvo inesperado gesto coqueto y lo puso nervioso

Yo me llamo 2023 se ubicó como uno de los formatos de entretenimiento más famosos de la pantalla chica en Colombia, debido a la amplia gama de artistas que pisaron en escenario en esta edición. Las sorpresas y el talento invadieron el set, llevando a los curiosos a disfrutar de sus cantantes favoritos.

Sin embargo, los sucesos jocosos y divertidos inundan el ambiente de Yo me llamo , presentando una serie de encuentros graciosos y particulares entre los jurados y los participantes. Más de allá de las nominaciones y las devoluciones crudas, la empatía y buena energía se siente entre la producción, brindando capítulos variados.

Amparo Grisales encaró a Joan Sebastian de ‘Yo me llamo’

De acuerdo con lo que quedó registrado, Amparo Grisales se dedicó a dar las respectivas devoluciones a Joan Sebastian por su show, pero antes le lanzó una pregunta muy inesperada y particular . La celebridad quiso saber por qué intimidaba al concursante, a lo que él fue claro con sus palabras.

“La belleza”, respondió el artista, a lo que ella aseveró: “ Pero tú eres muy bello y no me intimidas ”.

Amparo Grisales pasó a dar sus opiniones personales de lo que vio en el show, puntualizando en que la voz estaba pasado y los gallitos no se tomaron de la mejor manera para darle el enfoque a la presentación.