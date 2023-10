Amparo Grisales, desatada: discutió con César Escola en ‘Yo me llamo’ y terminó insultando al público con grosero gesto

Una de las más enfáticas en la expresión corporal y el look de los participantes es Amparo Grisales, quien está pendiente de cada atuendo, maquillaje, accesorios y movimientos que se ejecutan en los shows. Al no cumplirse con estos requisitos, la artista estalla y plasma su descontento, asegurando que no se hace caso a los comentarios para mejorar.

‘Yo me llamo’: Amparo Grisales discutió con participante; imitadora le dio la espalda y le hizo inesperado gesto, “qué me importa”

Contexto: ‘Yo me llamo’: Amparo Grisales discutió con participante; imitadora le dio la espalda y le hizo inesperado gesto, “qué me importa”

De hecho, recientemente, Amparo Grisales se robó las miradas de los curiosos con una inesperada reacción que tuvo en el capítulo del 10 de octubre de 2023, donde no solo estalló contra sus compañeros, sino también contra el público. La artista no se contuvo y manifestó su descontento, al punto de soltar un grosero gesto.

Amparo Grisales se desató contra el público en ‘Yo me llamo’

De acuerdo con lo que se observó en el capítulo, Amparo Grisales pudo analizar la presentación que dio el imitador de Raphael en el escenario de Yo me llamo , descubriendo errores que se cometieron en cuestiones vocales. La celebridad fue puntual en que no escuchaba la voz del original, por lo que le hacía ciertas recomendaciones.

“A mí no me gustó ni cinco. Les digo una cosa, esta canción es mística, religiosa, en donde él hace apropio de su lírica precisamente (...) Estuviste ahí perdido, eso es contundente. Lo que hace Raphael es divino, son tres A y entra al Ave María. Perdió la voz de Raphael, lo hizo apretado y a plena voz. Para mí, en ningún lado le atinó”, aseguró, bastante seria al respecto.

No obstante, Pipe Bueno quiso hablar de forma positiva, destacando los aspectos buenos de este performance. Su compañera no le permitió terminar e intervino, señalando que eran temas complicados que se debían saber cantar.

La actriz discutió con sus compañeros de Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 49:23, Capítulo 51: Seis participantes quedan en riesgo debido a sus errores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“La cantó terrible, es que perdió el color de Raphael. No lo entonaste, no lo hiciste afinado”, aseguró, a lo que los espectadores refutaron diciendo: “Sí se llama, sí se llama”.

Esta situación hizo estallar a la ‘Diva’, quien respondió y los mandó a callar. “No me importa lo que ustedes digan, no me importa lo que ustedes digan. Realmente yo estoy dando mi opinión, estoy evaluando al participante. Yo estoy siendo objetiva con lo que yo estudié y lo que vi”, agregó.