Amparo Grisales no ocultó reacción por ganador de 100 millones de pesos en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo presentó una temporada 2023 llena de sorpresas, talento, preparación y momentos únicos, los cuales hicieron que noche tras noche se viviera mucha emoción. Cada capítulo fue contundente con lo plasmado en la competencia, logrando despertar todo tipo de reacciones en los curiosos.

De hecho, con la incorporación de esta inteligencia artificial, Yo me llamo dejó sin palabras a más de uno con los resultados que se arrojaron al momento de elegir a los más destacados de las veladas. Quien salía victorioso podía tomar una estatuilla (o busto) de su artista favorito y así recibir una suma específica de dinero.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Amparo Grisales reaccionó a ganador de 100 millones de pesos

De acuerdo con lo que se apreció en un avance que subió la cuenta oficial de Instagram de Yo me llamo , uno de los artistas será quien saque el tiquete dorado con el premio más jugoso de esta etapa (100 millones de pesos). Aunque por ahora se desconoce su identidad, los rostros de los expertos dejaron en evidencia la emoción que se vivió en el programa.

Según se detalló, una de las más conmovidas con este suceso fue Amparo Grisales, quien no podía creer lo que estaba pasando y terminó colocándose de pie, tapando su boca con las manos. La manizaleña abrió sus ojos y reflejó la sorpresa que sintió al ver que este valor fue sacado de uno de los bustos.