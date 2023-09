Medio catalán expuso que Shakira intentó acercarse a Piqué en dos ocasiones; quiso volver con él cuando ya estaba con Clara Chía

A pesar de que la celebridad no se refirió a estos temas y tampoco dio declaraciones sobre los aparentes vainazos que le tiró a su expareja y sus exsuegros, la prensa española no dejó pasar la situación y distintas versiones fluyeron en las plataformas digitales.

De acuerdo con lo visto en formatos como Y ahora Sonsoles y Las Mamarazzis , muchas de las cosas que se relataron en aquel videoclip no son ciertas, ya que fuentes cercanas a Piqué aseguraban que los hechos ocurrieron muy distinto . Lorena Vázquez y Laura Fa contradijeron lo relatado por la colombiana en su canción, plasmando su posición sobre la situación.

No obstante, recientemente, un medio catalán lanzó un inesperado artículo en el que hablaba de nuevo de la ruptura entre Shakira y Piqué, mencionando un dato que pocos conocían. Tras recopilar un poco de la entrevista que concedió la barranquillera a Billboard , concluyó que la cantante seguiría muy enamorada del exfutbolista y esto se vería marcado en sus palabras.

En las líneas que quedaron plasmadas en el texto, el portal fue directo contra la celebridad mundial, apuntando a que “había información” en Barcelona que destapaba los supuestos intentos de ella por reconciliarse con Piqué. A pesar de que esto no se comprobó, hizo eco y generó malestar en algunos seguidores de la estrella musical.

Shakira habría intentado volver con Piqué

No obstante, en el desarrollo de la noticia se puede detallar que se comenta sobre los dos momentos específicos en los que la bailarina habría buscado la forma de acercarse al español, intentando revivir el vínculo sentimental que sostenían desde hacía más de diez años. El primero se dio en plena crisis y el segundo en la etapa en la que el empresario ya estaba en su romance con la joven de 24 años.

El Nacional de Cataluña , igualmente, enfatizó que Shakira estaría, supuestamente, enganchada todavía a sus sentimientos por el español, con quien no tuvo más acercamientos desde 2022 . Estas conclusiones, si bien no se confirmaron, hacen parte de una serie de noticias en las que se busca criticar o señalar las decisiones de la colombiana.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Algunos consideran que, viendo lo despechada que todavía se siente, todavía está enamorada. Y que no sería de extrañar que volviera con Piqué mañana mismo si el ex jugador se lo pide. Algo que, sin embargo, no pasará”, apuntó para finalizar.