Shakira mostró inesperado ‘cambio de look’ de su hijo; Bizarrap le envió contundente mensaje

Shakira, durante el tiempo que estuvo en Barcelona tras su ruptura. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Shakira envió contundente mensaje a Bizarrap

De acuerdo con lo que se pudo apreciar en Instagram, Shakira utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para montar un particular video en el que se le veía caminando junto a sus hijos. En un instante tomó el móvil y enfocó a su niño mayor, quien lucía distinto a otras ocasiones que se le vio en público.

Según las imágenes, Milan Piqué optó por llevar un estilo de ropa diferente, yéndose por una gorra, unos lentes oscuros y prendas un poco urbanas. Su mamá no perdió la oportunidad y lo grabó, refiriéndose a él como su “mini-Bizarrap”.