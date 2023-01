Shakira habría eliminado frases más picantes de su ‘tiradera’ con Bizarrap para evitar líos con Piqué

Shakira y Bizarrap la rompieron en la industria musical con el lanzamiento de su colaboración, la cual contó con una letra contundente y radical para referirse a detalles de la vida personal de la barranquillera. Este éxito ocupó un gran lugar en las plataformas digitales, al punto de ser tendencia por varios días.

No obstante, pese a la voz de la colombiana y los sonidos del argentino, una pieza clave en el resultado final de esta idea fue Keityn, el reconocido artista colombiano que fusionó su talento con el de sus colegas. El paisa fue fundamental para unir las piezas en la letra, encajando los términos y palabras exactas para la ‘tiradera’.

keityn y bizarrap en el estudio Foto: instagram @keityn - Foto: Foto: instagram @keityn y @shakira

En medio de una entrevista que concedió el compositor a Molusto TV, aprovechó para relatar un poco del proceso creativo que se llevó con esta canción, puntualizando en que tomó tiempo y bastantes semanas de análisis. El también cantante comentó que su trabajo se unió con el del argentino para llevar ideas a Shakira, quien ya había plantado lo que quería proyectar.

“Yo llegué a Barcelona, a un hotel donde estaba Biza, el cual tenía una especie de estudio. Nos reunimos a crear, par de ideas, para llegarle al otro día a Shakira con una idea empezada. Shakira ya me había tirado antes que quería hablar de esto, de aquello, entonces ya tenía algo craneado”, dijo Keityn en el diálogo, agregando que no se podía llevar los créditos él solo: “Entre Shakira y yo fue como ping-pong, ella y yo, no puedo llevarme mérito solo”.

El artista urbano, que también ya trabajó con Karol G, aseguró que existieron dos versiones de este tema, pero el segundo fue el que se eligió, debido a todos los detalles que lo componían. Keityn aclaró que las pistas y sonidos cambiaron, logrando un equilibrio perfecto en lo que se buscaba.

Animación del video Bzrp Music Sessions #53. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

“Hay dos versiones, pero se escogió una. ¿Cuál era la primera versión? ¿cómo era?”, preguntó el entrevistador, a lo que el colombiano dijo: “No me acuerdo, no tenía la misma pista. Con Biza no sabíamos con qué llegarle a ella, pues es una mujer muy versátil”.

“Esta canción es un himno para las mujeres en el 2023″, agregó el presentador de Molusco TV, donde también preguntó si la colombiana había llegado con planes sobre tirarle a Piqué o solo halló el medio para expresar lo que sentía en su interior.

“Shakira siempre te va a cantar lo que siente. Shakira es una mujer que no es como cualquier otro artista que saca canciones sin sentir, tiene que sentirlo o vivirlo. Creo que esa es la base de todo. En ese momento en especial el ‘mood’ estaba en eso, en despecho”, comentó el compositor, agregando que “esta es la primera canción que compongo con ella tras lo que sucedió”.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

No obstante, lo curioso del diálogo fue que Keityn apuntó que existieron cambios que se hicieron, los cuales ayudarían a evitar problemas a futuro, ya fuera con Gerard Piqué o legalmente, tal y como menciona La Tercera. El talentoso artista reveló que hubo un cambio, concretando que el término que se implementaría sería: ‘salpique’.

“Yo llegué con una idea similar, decía: A ese ají le falta más pique, yo decía eso, pero decidimos cambiarlo por ‘perdón que te sal-pique’”, mencionó

“Duramos dos semanas por ahí con Biza, llamándonos diario, con Shakira tirando…pensando en: ‘esto no podemos decirlo, cambiemos esto’. Había cosas, no sé si más fuertes, pero menos concretas como las que están ahí. Era como: ‘bueno, cambiemos esto porque después puede pasar esto’, no quiero entrar en detalle de la vuelta, pero sí”, agregó, guardando silencio para no entrar en terrenos más complejos.

Por último, al hacer énfasis en Clara Chía, el compositor y cantante reveló que Shakira fue la mente maestra de esta línea de la canción, por lo que entendía completamente que se trataba de talento y trabajo en la música. El antioqueño defendió a su colega y aseguró que estaba cumpliendo con su profesión al presentar estos temas.

Clara Chía Martí y Shakira - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

“Eso fue la idea inicial de Shakira, la idea salió de mi muchacha. Yo digo que cada quien hace su duelo como quiera. Yo estoy completamente de acuerdo y está sacando música”, dijo.