Keityn, el artista caleño detrás de la canción de Shakira con Bizarrap

La canción de Shakira con el argentino Bizarrap sigue rompiéndola en todas las plataformas digitales.

La Music Sessions #53 tan solo en YouTube a 7 días de haberse lanzado al aire, ha completado más de 142 millones de visualizaciones, y otro tanto en Spotify, que supera los 15 millones.

La producción musical se volvió un rotundo éxito porque la colombiana sacó todo lo que sentía hacia su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, y la nueva pareja que tiene, Clara Chía, con versos muy contundentes en los que Shakira puso nombre y apellido.

Sin embargo, no fue solamente ella la autora y compositora del éxito -que rápidamente se volvió un fenómeno mundial-, pues también participó Bizarrap y un joven compositor colombiano: Keityn, quien también ha estado presente detrás de letras de otras canciones como Tusa y Provenza, de Karol G; Hawái de Maluma, así como Te Felicito y Monotonía de Shakira.

El compositor de 26 años estuvo en entrevista con el youtuber Molusco TV, quien se caracteriza por tener charlas con los artistas y personas del entorno del género urbano especialmente conocidos en Latinoamérica, como Greeicy Rendón, Mike Bahía, Anueel AA, Daddy Yankee, Natty Natasha, Bad Bunny, entre otros.

En medio del diálogo, Keityn reveló varios detalles que ocurrieron tras bambalinas de la afamada canción -que se hizo tendencia en las distintas redes sociales-, entre ellos, que fue Shakira la que se contactó con él y le comentó la idea inicial de hacer una canción para Bizarrap (en colaboración), ya que habían trabajado juntos en composiciones de estos tiempos (urbanas y de bachata).

El compositor aseguró que, de todas, esta fue la canción que “más canas” le sacó; además, inicialmente se reunió con ‘Biza’ en España, en el estudio de un hotel en donde se encontraba el argentino y allí empezaron a componer, para “llegarle con una idea definida” a la cantante. Incluso la primera versión que ellos pensaron, tenía el coro “más robotizado, pero Shak lo quiso más natural”.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Molusco desglosó la letra verso a verso y Keityn fue dando detalles sobre quién escribió qué, y contó que el autor intelectual de la famosa frase del verso Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, es él. En una versión inicial de la que sería la canción, estaban dichas palabras y a ‘Biza’ le gustó tanto, que se la trajo a la versión que llegaría a ser la oficial.

“Queríamos que no fuera suavecita, pero tampoco pasarnos”, expresó en la entrevista el colombiano. Asimismo, destacó que Shakira ya tenía una lista de cosas que quería decir, por lo que Molusco intervino y aseguró que “la idea de la ‘tiraera’ fue de ella”, ya que ella sabía qué decir.

Por lo cual, las comparaciones que hace la barranquillera entre las marcas, sí serían una indirecta muy contundente de las dos grandes pasiones de Piqué: los carros y los relojes. Sumado a todo ello, hay un fragmento en el que canta Fotos por donde me ven- Aquí me siento un rehén, Keityn afirmó que es así como vive la colombiana en España, asediada por paparazzis.

El joven fue el autor de la frase inicial del verso y la artista lo completó con lo que estaba sintiendo Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también. También destacó que la artista no es una cantante que te interprete algo que no está sintiendo, por lo que destacó: “Shakira está enamorada, ella te canta enamorada; si está despechada, te canta de despecho. Ella no canta algo que no siente”.

“Por mucho tiempo había querido trabajar con ella (Shakira), porque era un hito para mi carrera, pero no habíamos logrado coincidir; hasta que en el 2022 visité Barcelona para trabajar con ella, trabajamos por tres días seguidos. Yo llevaba Te felicito y Monotonía para que las escuchara. Le gustaron, las trabajamos, cambiamos algunas cosas que ella quería decir de otra manera y las convirtió en suyas”, dijo el caleño en una entrevista a la revista Forbes Colombia.

La colaboración con Bizarrap se dio luego del divorcio con Piqué, pues ambas canciones anteriores de la colombiana, nacieron antes que se librase la batalla legal.