Keityn, coautor de los éxitos de Shakira, reveló cómo es trabajar con la barranquillera: “Me siento honrado”

En los últimos meses, Shakira ha sido tendencia número uno en todo el mundo, especialmente por sus canciones y las contundentes letras con las que ha coreado. Sin embargo, los dardos que lanzó la colombiana a su expareja Gerard Piqué, contaron con el apoyo de un coautor que también fue hecho en Colombia, Keityn.

En las últimas horas, el artista asistió a la entrega de los Premios Nuestra Tierra 2023 y en diálogo con SEMANA, habló de sus proyectos y de cómo es trabajar con Shakira, especialmente porque el joven ha hecho parte de los más recientes lanzamientos de la colombiana, como Te Felicito (en colaboración con Rauw Alejandro), la Music Sessions #53 con Bizarrap, y también de Acróstico.

El también cantante expresó que Shakira es “increíble, es una mujer increíble. He aprendido bastante. Es alguien que no es de mi generación, por ende, tiene cosas que no conozco. Entonces creo que ambos nos hemos aportado mucho”.

keityn y bizarrap en el estudio Foto: instagram @keityn - Foto: Foto: instagram @keityn y @shakira

Además, el caleño confesó que la barranquillera “es meticulosa con sus letras, le gusta echarle cabeza, se demora mucho, o sea, para sacar una canción, se demora bastante. Pero eso es lo bueno de ella porque quiere entregar un producto bueno y gracias a Dios lo ha logrado”.

Él también cantante afirmó que para su carrera “ha sido una bendición trabajar con Shakira. Ha sido algo demasiado grande. Me siento honrado, me siento bendecido, porque pues... ¡Es Shakira, ¿no?! Entonces, pues, aparte que es de nuestro país y nonada mejor que colaborar con nuestra gente”.

Shakira tiene una relación cercana con Keityn, coescritor de algunas de sus canciones - Foto: instagram @keityn

Keityn también asintió cuando se afirmó que la ganadora a ‘Mujer del año’ en los Billboard, también está agradecida con el compositor colombiano: “Y ella me lo recuerda mucho (que está agradecida), hablamos mucho”.

SEMANA cuestionó al artista sobre el premio a compositor del año que le entregó recientemente la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ante lo cual manifestó que está “muy contento. La verdad que demasiado contento, porque me da mucha moral, pero nada... Como si no estuviera pasando nada, como si estuviéramos de cero”.

Keityn es compositor de éxitos como Music Sessions #53, Te felicito, TQG - Foto: cortesía prensa Keityn - Jaque Comunicación

En cuanto a la inspiración, aseguró que “es algo muy relativo. Depende de lo que esté pasando en mi cabeza, por el momento en el que esté componiendo, depende de la forma en la que lo esté haciendo... Con una guitarra o, sin nada, o con un bit... es muy relativo”.

“No tengo exactamente un momento”, agregó, “la inspiración me llega de la nada, es como que me puedo estar bañando y llega”. Y si eso sucede, la guarda en la cabeza y luego coge el celular y la graba en una nota de audio”.

El artista también se refirió a los proyectos nuevos que se están preparando: “Mucha música nueva, nuevos artistas, nuevos géneros... Siempre hay cosas que uno no planea, pero bueno”.

El congreso de la República condecoró Keityn con la Cruz de Bolívar, por su aporte a la música. - Foto: Instagram: @keityn

Así como habló, además, de los Premios Nuestra Tierra, afirmó sentirse: “Muy honrado, porque para mí son los premios más importantes de nuestro país y estar aquí significa mucho”.

De igual manera, Keityn afirmó que lo más duro en una carrera (especialmente en la industria de la música), “siempre es el comienzo, pero creo que es parte del proceso).

Hay que decir que el compositor se reunió de nuevo con Karol G en el último año, con el fin de componer un total de ocho canciones para su histórico nuevo álbum Mañana será bonito que, además de TQG junto a Shakira, incluyen Provenza, Cairo, X si volvemos, Mañana será bonito, Karmika, Amargura y Carolina.