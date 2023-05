El apoyo de Milan y Sasha fue clave en ‘Acróstico’, el nuevo éxito de Shakira

- Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Milan y Sasha son los dos hijos de Shakira y Gerard Piqué y ahora, son especialmente quienes acaparan la atención de los seguidores de las carreras de ambos padres y la prensa mundial, debido a que se roban el show en el video oficial de Acróstico.

Dicha producción musical es el último sencillo de la barranquillera que es especialmente único por varias razones, entre las que destacan sus polluelos. Pero, ¿por qué? Porque fue escrita para ellos, están en el video oficial (y la historia gráfica gira en torno a ambos) pero no simplemente de presencia, sino que también cantan.

La cantante involucró a sus hijos en esta canción y videoclip. - Foto: Fotograma, 1:55, Acróstico- YouTube Shakira

Por lo que fue la primera vez que el mundo entero escuchó sus dulces voces al ritmo de Acróstico, que, dicho sea de paso, lleva este nombre, porque los versos inician con las letras de los nombres de cada uno, respectivamente.

Esto significó lo que nadie se esperaba: el mundo entero escuchó a Milan y Sasha cantar por primera vez junto a su madre. En la canción, pasados un minuto con siete segundos, entra Sasha, el menor, interpretando el verso: “Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”.

Con esta canción Shakira vuelve a sus raíces, esta vez junto a sus hijos Milán y Sasha, quienes también participaron en esta creación musical. -Fotograma,0.9, Acróstico Video Oficial, Shakira, YouTube - Foto: Shakira

Más adelante, en el clip, se puede escuchar a Milan, quien no deja de tocar el piano, y entra con el verso final, previo a finalizar el clip: “Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy”.

shakira le dedicó acróstico a sus dos polluelos - Foto: fotograma, 2.24, Shakira - Acróstico (Official Lyric Video), Shakira, YouTube

Asimismo, cada verso relata lo que el apoyo de sus hijos ha significado para Shakira en esta etapa tan dolorosa de su vida, donde tuvo que cambiar todos sus planes luego de haber dejado de lado su sueño de vivir en los Estados Unidos por ir tras un amor que a la primera oportunidad, según parece, la cambió por otra.

No obstante, vale mencionar que el concepto del video se basa en la mudanza, pues los pequeños habían nacido y crecido los primeros 8 y 10 años de su vida, respectivamente, en Barcelona, España, en Europa.

Shakira lanzó Acróstico e hizo llorar a más de uno - Foto: fotograma, 1.13 /1.56 / 2.24, Shakira - Acróstico (Official Lyric Video), Shakira, YouTube

Pero esto no fue impedimento, pues apoyaron a su mamá en la idea de cambiar radicalmente sus vidas, por lo que no solo empacaron su ropa, sino también los implementos que necesitan para practicar ciertos deportes como el baloncesto, que es la imagen con la que abre el clip, posteriormente se ve el casco, junto al guante y la pelota del béisbol de Sasha y dos patinetas de los menores.

El apoyo de sus hijos a Shakira

De acuerdo con Shakira, como lo publicó en sus redes sociales, recibió apoyo de sus pequeños, no solamente para seguir adelante, como se evidencia en la letra y el video de Acróstico, sino también para la realización de la canción y el clip de 2:59 minutos.

Según explicó Shakira en su cuenta de Instagram, fueron ellos mismos quienes le pidieron a ella participar en la versión oficial del video de Acróstico, que fue lanzada el pasado jueves y que va dedicada a los pequeños, en quienes la artista encontró el verdadero amor, uno inquebrantable e irrompible.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, expresó la colombiana inicialmente en su cuenta de Instagram, dejando ver que los dos menores son pieza clave no solo para la vida, sino para su música.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, concluyó con gran emoción la barranquillera, que se ha refugiado en la música y el amor de sus polluelos, en medio de su compleja situación personal.