Cristina Hurtado se desahogó sobre situación con Carla Giraldo y ‘cantó' verdades: “Como ignoras, te atreves”

Sin embargo, un foco de comentarios en las plataformas digitales fue el trabajo y desempeño de las presentadoras de la primera edición del proyecto, quienes, supuestamente, no se llevan bien y sostienen una relación tensa. Varias versiones apuntaron a que ambas tenían cruces e indisposición por la otra, sin dejar fluir el ambiente laboral.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo no escaparon de las miradas en redes sociales, donde algunas personas afirmaron que existía un ‘raye’ y era evidente ante cámaras . Los seguidores del proyecto especularon que fingían entenderse, pero que en realidad no era positiva su relación.

No obstante, recientemente, Cristina Hurtado se convirtió en el blanco de algunas personas, quienes acudieron a su cuenta oficial de Instagram para recriminarla por no “apoyar” a Carla Giraldo en el programa del Canal RCN. Las palabras de una usuaria despertaron incomodidad a la famosa, quien no dudó en hablar.