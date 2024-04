Cristina Hurtado se destapa y lanza fuerte confesión sobre ‘La casa de los famosos’: “Me ha dado duro”

Cristina Hurtado se confiesa

“No es que me haya arrepentido, es que el tema del horario es ‘wow’. O sea, yo nunca había estado en un proyecto que me tocara de domingo a domingo y esto de verdad es que es duro, porque a veces tú quieres como un día de ocio y un día para tu familia. Eso me ha dado duro, pero que me queje un día, que yo diga me quiero ir, no puedo más, no”, comentó.