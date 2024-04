Carla Giraldo encaró polémica y rompió el silencio sobre su relación con Cristina Hurtado; confesó si hay “rivalidad”

A pesar de que este tema se manejó bajo rumores y especulaciones por parte de los seguidores de La casa de los famosos, pequeños detalles en la pantalla chica desataron conclusiones que respaldaban lo que muchos creían sobre su mala relación. La producción no se pronunció al respecto, dejando en el aire qué podía pasar entre ambas.

Según quedó registrado, Andrés Cordero compartió en redes sociales un video en el que se refería a este asunto de la producción, aclarando lo que pudo observar durante la gala en la que estaba presente. Allí señaló que no era real esta disputa entre las dos celebridades, por lo que era importante dejar de lado la intención de generar enemistades.

“ No hay ninguna rivalidad entre ellas dos. Ellas se la llevan muy bien. Lo más interesante es que ellas siendo tan famosas, tan top, comparten con el público con total normalidad ”, dijo.

Lo cierto es que Cordero explicó que no siempre este vínculo era evidente, pues estaban en un espacio al aire, donde no debían desconcentrarse y estar muy pendientes para que todo fluyera de forma correcta.

“Hablan, chismean, sueltan chistes, cuando tienen el tiempo de hacerlo, porque ellas todo el tiempo están leyendo sus líneas, recordando lo que tienen que decir en vivo. Pero cuando pueden hablan, se dicen cosas al oído y se nota que hay un ‘feeling’ chévere. Pero al final deben estar trabajando, así que no pueden estar siempre de compinches. Así que amigos, desmentido, no hay ninguna rivalidad”, concluyó.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que, recientemente, el mismo influencer volvió a ser partícipe de las grabaciones y aprovechó para entrevistar a Carla Giraldo. Al acercarse a la actriz, la buena energía fue evidente y terminó prestándose para hacer una revelación.

Carla Giraldo confesó si existe una rivalidad con Cristina Hurtado

“ Ay, no. No hay rivalidad. Cada una hace lo que tiene que hacer y Cristina es una persona muy apasionada con lo que hace. Ella se concentra mucho y cada una está en su puesto, en su lugar ”, afirmó.

Cabe mencionar que la ex Protagonista de Novela también se refirió a estos rumores, dejando claro que no existe ningún inconveniente entre las dos, pese a que sí tienen personalidades diferentes. Según explicó Hurtado en entrevista con El Colombiano, sus actitudes y comportamientos no eran similares, pero encajaban bien a la hora de presentar.