Yeison Jiménez destapó complicado momento que vive y mostró pruebas sobre delicado tema: “Ayúdenme, por favor”

La celebridad avanzó con paso firme y llevó adelante su trabajo artístico, alcanzando a millones de personas que aplauden y elogian todo lo relacionado con su faceta profesional. De igual manera, otro grupo de fans se enfocó en saber detalles de la vida del intérprete, indagando por los momentos y circunstancias que atraviesa en su día a día, y que en ocasiones no suelen ser del todo positivas.

Por tal motivo, recientemente, Yeison Jiménez fue blanco de reacciones entre sus seguidores por una particular publicación que realizó, donde exponía una situación grave que estaba viviendo. El cantante fue claro con los hechos que rodeaban esta incómoda experiencia, pidiendo ayuda para salir bien de este escenario.

A través de un post, específicamente en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yeison Jiménez alertó a todas las personas para que no cayeran en trampas y evitaran salir perjudicadas por el actuar de malintencionados. Sus palabras fueron precisas y contundentes, al punto de manifestar su molestia.

Yeison Jiménez hizo grave denuncia

“Agradezco su apoyo constante en mi página, espero no dejen de apoyar. Normalmente, no hablo con fans, pero me apoyan mucho. Por eso te contacto con mi cuenta privada, lo siento si hice un movimiento en falso”, se leyó en la captura de pantalla.