Novio de Beba habló del ‘Desafío XX’ y se sacudió las críticas tras expulsión: “Nos ayudan a ser más reconocidos”

Las razones de este certero destino fue por no cumplir un castigo y por salirse de los límites que había, abandonando Playa baja para regresar a la casa Alpha a dormir. Adicional a esto, el poco compromiso con los chalecos y las constantes peleas, fueron claves para que su lugar se viera comprometido.

Sin embargo, recientemente, el colombiano subió un inesperado video en el que daba su opinión más sincera sobre el reality, asegurando que todo fue complicado de asimilar, precisamente por los altibajos que se registraron. Estas palabras fueron clave para agradecer a quienes respetaron a su prometida y no se pasaron con las ofensas.

“Mi opinión sincera de lo que pasó, fue un capítulo complicado, se vivieron muchos altibajos, muchas emociones y muchas cosas como opiniones encontradas. Unos la apoyaron, otros no. Me gusta y es respetable. Mientras las cosas se hagan con respeto no hay lío”, dijo al inicio del clip.