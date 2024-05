La ‘Gorda’ Fabiola confesó que mandó a seguir a ‘Polilla’; lo pilló mal parqueado

Además de su trayectoria en el mundo de la comedia, la gorda Fabiola también se ha destacado en el mundo de la actuación participando en producciones como: Muertos de susto en el 2007, Se nos armó la gorda en el 2015, Se nos armó la gorda al doble, Misión Las Vegas en el 2016, ¿En dónde están los ladrones? en el 2017, Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan? en el 2018, Feo pero sabroso en el 2019 y No me echen ese muerto en el año 2021.