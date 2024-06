Revelan que Natalia Vásquez, asesinada por su expareja, tuvo protección en casa refugio, pero le exigieron trabajar presencialmente

Según el CTI de la Fiscalía, el atacante se llamaba Fabián Riveros, y se quitó la vida, al parecer, luego de haber asesinado a Vásquez, quien no quería seguir más con él. Asimismo, agregó que el hombre utilizó la excusa de querer ver a su hijo para abordarla y luego atacarla.

También señaló que la nueva jefa la hizo asistir a cumplir el horario “sin importarle lo que ella estaba viviendo. De hecho, yo le decía a mi sobrina: no salga por la casa de en frente, salga por la casa de atrás, salga más temprano, salga un poquito más tarde”.