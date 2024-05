Familiares de víctima de feminicidio en Suba también fueron heridos por agresor que terminó con su vida

Bogotá no sale de la consternación por la muerte de Stefanny Barranco, una mujer que fue asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé. Ahora de nuevo un caso de feminicidio se registró este jueves, 30 de mayo, en la localidad de Suba, cuando un hombre asesinó a su expareja, al tiempo que también agredió a sus familiares, para luego quitarse la vida con un arma de fuego.

Bloody female victim of deadly car accident lying on road, close-up view at body | Foto: Getty Images/iStockphoto