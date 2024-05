Legalizan captura de Iván José de la Rosa Gómez, el hombre que asesinó a Stefanny Barranco en el centro comercial Santafé

“Era una relación tóxica”

Contó en el medio citado anteriormente que Stefanny le había dicho recientemente: “papi, ya no puedo más. Envíame la dirección de los primos tuyos para ver si yo pido ayuda allá, porque ya él está insoportable. Él ya le tenía cámaras puestas en la habitación, en la bajada de las escaleras. El hombre la tenía súper vigilada”.

Así mismo, Alonso Enrique Barranco contó en Caracol Radio que De la Rosa, hasta le llegó a “picar la ropa” a su hija “porque decía que “si no era para él, no era para nadie” Además de lo anterior, el padre de la joven asesinada hizo una escabrosa revelación.

“Él tiene unos videos que yo no he podido encontrar en mi celular. Tiene unos videos donde tiene unas culebras, donde tiene unos perros que los están matando otros perros. Unos videos violentos. Y se ponía a mandarme esas vainas por el celular. Yo le venía diciendo a Stefanny que dejara eso. Son cosas que no son de personas normales, es un psicópata”, narró Alonso Enrique Barranco en Caracol Radio.