La ciudad de Cartagena tendrá nuevas interrupciones en el servicio de energía este martes 28 de abril de 2026.

La empresa Afinia confirmó que realizará trabajos programados en la red eléctrica, lo que implicará cortes en distintos puntos de la ciudad durante varias horas, como parte de su plan de mantenimiento preventivo.

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De acuerdo con la información publicada por El Universal, estas suspensiones responden a labores técnicas que Afinia adelanta de forma periódica para optimizar la infraestructura energética.

La compañía sostiene que este tipo de intervenciones son necesarias para reducir fallas, garantizar mayor estabilidad en el suministro y responder al crecimiento de la demanda en Cartagena.

En la ciudad, el servicio eléctrico ha sido objeto de constantes reclamos ciudadanos.

En ese contexto, los cortes programados no obedecen a emergencias, sino a una estrategia de mejora que implica la intervención directa sobre redes, transformadores y otros componentes clave del sistema.

Afinia realizará nuevas labores técnicas en Cartagena como parte de su plan para mejorar la estabilidad del servicio eléctrico. Foto: EMCALI

Sectores afectados y horario de la interrupción

El reporte más reciente indica que uno de los puntos intervenidos será la urbanización La Española, donde el corte está previsto entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, afectando un tramo comprendido entre la carrera 17 y las calles 35A a 38A.

No se descarta que la empresa actualice la información con nuevos sectores a lo largo de la jornada, como suele ocurrir en este tipo de mantenimientos.

La recomendación principal para los usuarios es anticiparse a la interrupción del servicio, especialmente en actividades que dependan de energía eléctrica continua.

Afinia también insiste en la importancia de desconectar equipos sensibles para evitar daños cuando se restablezca el suministro.

Este tipo de cortes programados se han vuelto frecuentes en la región Caribe, en medio de los esfuerzos de la compañía por estabilizar una red que históricamente ha presentado fallas estructurales.

Este tipo de cortes programados se han vuelto frecuentes en la región Caribe, en medio de los esfuerzos de la compañía por estabilizar una red que históricamente ha presentado fallas estructurales.

Finalmente, la empresa reiteró que estos trabajos hacen parte de un cronograma continuo de intervenciones.

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Por eso, pidió a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para verificar posibles actualizaciones en los sectores afectados, así como reportar cualquier novedad una vez se restablezca el servicio.