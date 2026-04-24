Afinia trabaja para restablecer el servicio en un 100 % en Cartagena y poblaciones de Bolívar tras apagón

Este viernes, 24 de abril, la empresa Afinia dio a conocer que logró restablecer el servicio de energía en algunas zonas que había sido interrumpido por una falla que dejó al menos al 70 % de Cartagena con graves afectaciones.

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“Luego de superarse la contingencia registrada en el sistema, el Centro Nacional de Despacho impartió instrucciones a Afinia, filial del Grupo EPM, para iniciar las maniobras de normalización del servicio de energía. En este proceso, se logró restablecer el suministro en las subestaciones Zaragocilla y Bosque, normalizando los circuitos Zaragocilla 5, 7 y 9“, explicó la empresa.

Panorámica de Cartagena. Foto: Colprensa

Asimismo, indicaron que en varios sectores ya se encuentra el servicio en un 100 % y que se encuentran atentos a cualquier situación y en permanente diálogo con las autoridades locales.

“De igual manera, en la subestación Chambacú se normalizó el servicio en los circuitos 3, 5, 6, 8, 9 y 11 y las subestaciones Marina, Membrillal, y Bosque, al 100 %”, detallaron.

Varias poblaciones se vieron afectadas en el departamento de Bolívar y los técnicos trabajan con el fin de poder devolver el servicio a su normalidad durante este viernes, 24 de abril.

“A esta hora, los equipos técnicos continúan trabajando de manera articulada con el Centro Nacional de Despacho para culminar la energización del servicio en el resto de Cartagena y en los municipios de Turbaco, María La Baja, Arjona y Mahates, así como en el corregimiento de San Cayetano, en San Juan Nepomuceno”, señalaron.

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En medio de esta emergencia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, conversó con Noticias Caracol, y precisó que esta situación ha generado un gran impacto en la economía local.

“Una emergencia grave, obviamente, no estábamos preparados, no teníamos noción por estas circunstancias y eso ha conllevado a que gran parte de la ciudad esté sin energía, a que gran parte de los negocios no hayan podido abrir, gran parte de las actividades programadas donde no hay una planta de energía de respaldo estén suspendidas, no solo labores comerciales, sino también inclusive del Gobierno”, dijo el mandatario.