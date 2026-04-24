Apagón en Cartagena por daño que no ha sido identificado: esto dice Afinia

Este viernes, 24 de abril, se registró un apagón en la ciudad de Cartagena, Bolívar, luego de una falla que no ha sido identificada por la empresa Afinia y que hoy tiene a varias zonas sin el servicio eléctrico.

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“#AfiniaEnBolívar informa que se ha presentado un evento, aún en proceso de identificación, en el nivel de 220 kV, lo que generó la salida en cascada de varias subestaciones que alimentan a Cartagena”, informó la empresa.

Asimismo, dieron a conocer que “actualmente, se mantienen en servicio las subestaciones Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella”.

"Nuestro equipo técnico se encuentra en permanente comunicación con el CND y trabajando de manera articulada para superar esta situación en el menor tiempo posible y avanzar en la normalización del servicio en la ciudad", agregó.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en diálogo con Noticias Caracol, explicó la magnitud de lo que esto representa para la economía de la capital de Bolívar.

“Una emergencia grave, obviamente, no estábamos preparados, no teníamos noción por estas circunstancias y eso ha conllevado a que gran parte de la ciudad esté sin energía, a que gran parte de los negocios no hayan podido abrir, gran parte de las actividades programadas donde no hay una planta de energía de respaldo estén suspendidas, no solo labores comerciales, sino también inclusive del Gobierno”, dijo el mandatario.

Labores con Afinia. Foto: Afinia

Asimismo, sostuvo que tienen una comunicación continua con la empresa Afinia, que es la responsable del suministro de energía.

“Afinia, que es el distribuidor de la energía en la ciudad de Cartagena, ha estado muy atento y nos informa que aproximadamente en una hora y media, dos horas, ya podremos volver a la normalidad. Entonces aprovecho para decir a los cartageneros que ya identificaron la falla, que no es una falla en Cartagena, es una falla del sistema de transmisión de energía nacional, que es la energía que viene a Cartagena para ser distribuida a cada uno de los hogares y los establecimientos de comercio”, explicó.

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Finalmente, el mandatario precisó: “Por lo tanto, hay complicaciones en la movilidad, hay complicaciones en la actividad económica. Pero si hay la posibilidad de que se resuelva máximo en dos horas, pues eso nos da la tranquilidad de que podemos retomar la actividad del viernes de la mejor manera”.