Adolescente murió tras confusos hechos en exclusivo club de golf Cartagena; señalan a un guardia de seguridad

Consternación en el corregimiento de Punta Canoa, norte de Cartagena, luego de que un adolescente de aproximadamente 17 años muriera en medio de un presunto altercado que se registró al interior de un exclusivo club de golf.

De acuerdo con información preliminar, el adolescente murió tras haber sido atacado con un arma de fuego que estaba en poder de un vigilante del club, ubicado en el kilómetro 12 del anillo vial entre Manzanillo y Punta Canoa.

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Si bien, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de ese hecho, medios locales dan cuenta de que, al parecer, el altercado habría ocurrido en instantes en que un grupo de jóvenes habría ingresado al club a recoger pelotas de golf.

Aseguran que fue en ese instante en que el guardia de seguridad del lugar les habría llamado la atención y que, con el paso de los minutos, todo habría escalado a una fuerte discusión que terminó en la tragedia mencionada anteriormente.

La muerte del adolescente fue confirmada por uno de sus familiares a través de su cuenta en Facebook: “Te voy a llevar en mi corazón, sangre de mi sangre. Te quitaron la vida, no merecías morir así. Un pelaito lleno de vida. Tienes a mi mamá dolida. Punta Canoa tiene que hacer justicia; Maldito vigilante, me mataste a mi primo. Aquí vamos, Punta Canoa sin palabras”.

Tras ese hecho de sangre, en el lugar se presentó alteración del orden público debido a que algunas personas intentaron tomar justicia por mano propia, haciendo necesaria la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para tratar de controlar la situación.

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Vale destacar que, hasta la publicación de este artículo en SEMANA, no había un pronunciamiento oficial por parte de la Policía metropolitana de Cartagena. No obstante, se espera que en las próximas horas entreguen detalles.