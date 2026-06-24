Daniel Muñoz, héroe y goleador de Colombia en el Mundial 2026, eriza la piel de todo un país: “Acá nada es fácil”

Daniel Muñoz dice que fueron “leones hambrientos” y que se “comieron la presa”. Tal cual se vio en la cancha en el partido contra RD Congo en el estadio Akron de Guadalajra, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El lateral antioqueño formó casi como otro delantero y sin importar su espalda, siempre estuvo enfocado en finalizar las jugadas.

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No solo fue una, este muchacho tuvo varias opciones de gol. Dos claras en la primera parte y otro gol anulado por polémico fuera de lugar al minuto 7. Así continuó todo el partido, hasta que, como dicen los jugadores, “le ligó” el gol y pudo poner a celebrar a todo un país que tenía ahogado el grito de gol desde el primer minuto.

Es el gran protagonista de esta victoria. Sus virtudes tácticas en la cancha le permiten llevar dos goles en dos partidos y ser el representante colombiano en la tabla de goleadores. Al término del partido con RD Congo, fue considerado el MVP del compromiso y fue premiado por la FIFA.

Su velocidad por la banda lo hacen un delantero más. Le gusta el gol, lo huele, lo siente, lo intuye. Siempre intenta rematar para sorprender. Sus labores son más ofensivas que defensivas, aunque siempre intenta mantener la línea. En sus declaraciones postpartido dijo que el triunfo es de todos, ya tienen la mira puesta en Portugal y que en el Mundial nada es fácil.

"ESTO ES DE TODOS, LOS 3 PUNTOS ES DE TODOS. AQUÍ LA FIGURA SE LLAMA COLOMBIA"



Daniel Muñoz, autor del gol ante Congo, destacó la unión del plantel cafetero.#CopaMundialFIFA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/m6H8LAznwl — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Gol de Daniel Muñoz para la victoria de Colombia

En medio de un estadio de Guadalajara que en cada posesión coreaba su nombre, el lateral del Crystal Palace, a los 76 minutos, anotó su quinto gol con la Tricolor. Mientras Jhon Córdoba intentaba simular un penalti, el lateral fue sagaz para aparecer por donde nadie imagina y así rematar para celebrar y llenar de júbilo todo un país.

El gol cayó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero. RD Congo quedó expuesto y se salvó de alargar el marcador luego que dos goles de Luis Díaz fueran anulados. Los congoleses se quedaron con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán.