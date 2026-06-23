Golazo de Daniel Muñoz que clasifica a Colombia a la siguiente fase del Mundial 2026: se paraliza todo un país

Daniel Muñoz, el goleador de Colombia en el Mundial 2026. El lateral quiso figurar, se vio ansioso, con afanes, regalando la espalda, pero al final remató y pudo anotar para el 1-0 final ante un aguerrido RD Congo, que es suficiente para clasificar a la Tricolor a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

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Sin duda, que Daniel Muñoz es el gran protagonista de esta victoria, sus virtudes tácticas le permiten llevar dos goles en dos partidos y ser el representante colombiano en la tabla de goleadores. Su velocidad por la banda lo hacen un delantero más. Le gusta el gol, lo huele, lo siente, lo intuye. Siempre intenta rematar para sorprender.

Con su remate en el segundo tiempo, la Selección Colombia aseguró su clasificación a la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ahora está a la espera de Portugal para asegurar el primer puesto del Grupo K. La República Democrática del Congo buscó y terminó metiendo al rival en su propia área.

En medio de un estadio de Guadalajara que en cada posesión coreaba su nombre, el lateral del Crystal Palace, a los 76 minutos, anotó su quinto gol con la Tricolor. Mientras Jhon Córdoba intentaba simular un penalti, el lateral fue sagaz para aparecer por donde nadie imagina y así rematar para celebrar y llenar de júbilo todo un país.

Como lo hizo contra Uzbekistán en el estadio Azteca la semana pasada, el lateral fue la llave que abrió la dura defensa a la que se enfrentaron los cafeteros, pues los congoleses parecían no perder el ritmo más que todo en la segunda parte, pues en la primera su portero fue la gran figura. El arquero congoleño Lionel Mpasi había sido el héroe, pero todo se fue al piso en el remate del compromiso.

¡GOL DE COLOMBIA!



Daniel Muñoz marcó el 1-0 necesario ante RD Congo y sueña con la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/73C2VWGFAc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El gol cayó tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero. RD Congo quedó expuesto y se salvó de alargar el marcador luego que dos goles de Luis Díaz fueran anulados. Los congoleses se quedaron con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán.

Gol anulado a Muñoz

Sobre el minuto 7, Johan Mojica lanzó un gran centro al segundo palo, donde Daniel Muñoz fue pillado a la espalda de su marcador congolés. En el primer cabezazo, el portero de la RD Congo reaccionó y salvó a mano cambiada, pero en la segunda acción el lateral fue por el balón y volvió a cabecear para el 1-0.

El árbitro detuvo inmediatamente la celebración mientras Muñoz le hacía el gesto con las manos de que no era fuera de lugar. La revisión del VAR determinó que el gol de Daniel fue anulado por un polémico y ajustado fuera de juego, por la posición de su hombro derecho.