Colombia vs. Portugal, próximo partido de la Tricolor en el Mundial 2026: fecha y hora para ver en vivo

Tras el triunfo por 1-0 de Colombia sobre RD Congo, el combinado Tricolor se prepara para su próximo partido en el Mundial 2026 contra Portugal. Será el sábado 27 de junio, con hora de arranque a las 6:30 p. m. (Colombia) en el estadio Miami.

Colombia vs. Portugal es uno de los partidos más esperados, por la prensa y los aficionados, en esta fase de grupos del Mundial 2026. La propia Fifa reveló, varios meses antes, que se trató de un juego con amplia demanda de boletería.

Portugal, un rival de mucho cuidado para la Selección Colombia

Los lusos arriban al juego contra Colombia luego de vencer por 5-0 a Uzbekistán. Antes, habían sacado un sorpresivo empate contra RD Congo, en la primera fecha, siendo un resultado poco esperado en la previa del partido.

Tanto Colombia como Portugal se reconocen como rivales de cuidado. Néstor Lorenzo, el estratega cafetero, y Roberto Martínez, técnico de los lusos, han dejado varias declaraciones a lo largo de los últimos meses.

Sin embargo, luego de salir figura contra Uzbekistán, Cristiano Ronaldo dejó una declaración sobre Colombia que se volvió viral. El astro portugués admitió que no será un juego sencillo contra el plantel cafetero.

“Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien”, soltó Ronaldo tras el compromiso.

Por su parte, el técnico Martínez también dejó otra declaración: “De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual, con jugadores que están en Europa y en forma fantástica. Colombia adora estar en torneos como mundiales; son selecciones referencia. Ahora, recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”.

🎙️🇵🇹 “Sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, son selecciones referencia. Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami” Roberto Marínez, técnico de Portugal pic.twitter.com/5Xz8JUrpeb — Win Sports (@WinSportsTV) June 23, 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Portugal?