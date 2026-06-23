Cristiano Ronaldo lanza temible frase para Colombia: esto dijo tras su doblete con Portugal

Cristiano Ronaldo se sacó un peso de encima tras marcar dos goles en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán (5-0). Después de superar una semana difícil por la ola de críticas, el capitán dijo presente para encaminar la clasificación de su selección.

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Como era de esperarse, la Fifa lo escogió como el mejor jugador de la cancha. Cristiano, además, rompió el récord como el único futbolista de la historia que ha marcado en seis mundiales distintos.

Mientras se retiraba de la cancha lanzó un mensaje que mete miedo a Colombia para el próximo partido: “Estoy de vuelta, estoy de vuelta”, dijo en dos ocasiones a la cámara.

Cristiano también concedió declaraciones para la prensa portuguesa. “Es para que no se les olvide”, dijo a los micrófonos de Sport TV.

“Estoy muy contento, pero lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza que teníamos. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que iba a pasar, pero el equipo trabajó bien, mejoramos mucho. No hay mal que por bien no venga”, agregó Cristiano.

CR7 le apunta ahora al liderato del grupo K y para lograrlo necesita vencer a la Selección Colombia en el partido programado para el próximo sábado en Miami.

“Siempre es agradable batir récords, pero lo importante es ayudar a la selección nacional a alcanzar sus objetivos. Ahora se trataba de superar la ronda de clasificación. Con 4 puntos creo que ya lo hemos conseguido. Estoy muy contento”, dijo.

Cristiano considera que “Dios ayuda a los que trabajan duro. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil, una semana oscura. Sentía que ya estaba retirado del fútbol, ​​pero seguí adelante, como siempre, porque creo en el trabajo duro“.

De cara al partido que se viene contra Colombia, dijo: “Fue difícil, tengo que admitirlo, pero hemos vuelto”.

Cristiano Ronaldo se despide de los fans en Houston. Foto: AP Photo/Eric Gay

Victoria aplastante de Portugal

Y es que, a diferencia de la semana pasada, Portugal demostró todo su poderío en ataque y dejó claro que tiene herramientas de sobra para pelear por el Mundial.

Además del doblete de Cristiano Ronaldo, también marcaron Nuno Mendes y Rafael Leao. El otro tanto de la noche fue autogol del arquero Abduvohid Nematov.

Portugal acumuló cuatro puntos y es líder del grupo K, aunque todavía falta el compromiso de Colombia vs. RD Congo a disputarse este mismo martes sobre las 9:00 de la noche.

La Tricolor podría retomar el liderato si gana en el Estadio Akron de Guadalajara. Los expertos dan a la Delección colombiana como favorita, sin embargo, RD Congo ya demostró que puede dar la sorpresa y quiere superar lo hecho por sus vecinos de Cabo Verde a mitad de semana.