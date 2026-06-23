Mundial 2026 | Cristiano Ronaldo, en el Olimpo: histórica marca por anotar en seis ediciones seguidas

¡Al fin Cristiano Ronaldo ‘llegó’ al Mundial! El portugués hizo historia al convertirse este martes en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de marcar el gol que abría el marcador en el partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K, en Houston.

El Comandante anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo. “¡Síuuu!”, gritó el estadio al unísono, acompañando la celebración del ídolo portugués.

Cristiano Ronaldo abrió la cuenta contra Uzbekistán en Houston. Foto: Getty Images

A sus 41 años, CR7 acumula un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, por ahora, dos en Norteamérica 2026. Con ello, supera en este registro al astro argentino Lionel Messi, quien marcó en todas las ediciones que disputó, excepto en Sudáfrica 2010.

Además, ya suma nueve anotaciones en copas del mundo, con lo que igualó a Eusebio como máximo goleador portugués en la historia del torneo.

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CR7 consiguió este récord un día después de que su némesis deportivo, Lionel Messi, se convirtiera en el máximo goleador en solitario en la historia de los mundiales, con 18 tantos, tras marcar un doblete en la victoria por 2-0 frente a Austria en el Dallas Stadium.

Con estas anotaciones, Cristiano Ronaldo también logró marcar en su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, un registro que lo distingue de Messi, aunque ambos comparten otro récord: haber disputado todas las ediciones mundialistas desde Alemania 2006.

Inigualable

A sus 41 años, la leyenda portuguesa se ha convertido en tema recurrente de conversación en las ruedas de prensa de la selección desde su discreta actuación en el partido frente a la República Democrática del Congo, por la primera fecha del Grupo K, en el que la Seleção empató 1-1.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, había defendido este lunes la importancia del Comandante en el juego de su equipo.

Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez en Portugal. Foto: AP Photo/Ana Brigida

“Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso”, había dicho en rueda de prensa.

“Es un poco la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal”, agregó sobre CR7, a quien calificó como un “ícono”.

Los días posteriores al empate ante RD Congo estuvieron plagados de comentarios sobre Ronaldo. Incluso una declaración del autor del gol portugués, João Neto, causó polémica.

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“Es un jugador más del equipo que ayuda al grupo, exactamente como lo hacen todos los demás”, afirmó sobre el astro, en una aparente intención de presentarlo como un integrante más de la selección, plenamente integrado al plantel. Sin embargo, algunos interpretaron sus palabras como un menosprecio y lo criticaron en redes sociales.

Sus compañeros y ahora su entrenador lo han defendido ante unos medios que empiezan a cuestionar su influencia en una escuadra plagada de millonarios talentos, como el delantero centro del PSG Gonçalo Ramos.

Cristiano Ronaldo celebró a rabiar su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ashley Landis

Martínez insistió en lo que hace especial al cinco veces ganador del Balón de Oro, quien juega desde 2023 en el campeonato saudí.

“Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es su sexto Mundial y, en toda su carrera, estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo”, añadió.