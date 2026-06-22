Técnico de Portugal defiende a Cristiano Ronaldo y avisa a Colombia: “Tiene un hambre increíble”

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, defendió la importancia de Cristiano Ronaldo en el juego de su equipo en el Mundial 2026, tras las críticas dirigidas a CR7 a raíz del empate 1-1 que firmaron los lusos en su debut contra la República Democrática del Congo.

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“Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso”, declaró el técnico español en rueda de prensa en Houston, Texas.

“Es un jugador que tiene ese movimiento de abrir espacios y el remate. Es un poco la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal”, explicó sobre CR7, al que calificó de “ícono”.

A sus 41 años, la leyenda nacional portuguesa se ha convertido en tema de conversación recurrente en las ruedas de prensa de Portugal desde su discreta actuación en el partido contra los africanos, por la primera fecha del Grupo K. No solamente ahí, especialistas y exjugadores también se han unido a los malos balances sobre Portugal.

Sus compañeros y ahora su técnico lo han defendido ante unos medios de comunicación que empiezan a cuestionar su influencia en una Selección Portugal plagada de talentos, como el delantero centro del PSG, Gonçalo Ramos, quien apenas contó con minutos en el debut.

Portugal arropa a Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez no confirmó la presencia de Cristiano Ronaldo en el 11 titular en el segundo partido de Portugal contra Uzbekistán en Houston, recordando que nunca anunciaba su equipo antes de comunicárselo a los jugadores.

Cristiano Ronaldo paraliza al planeta con su segundo partido en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Pero sí insistió en lo que hace especial al cinco veces Balón de Oro, autor de 143 goles en 229 internacionalidades con Portugal, exiliado desde 2023 en el rico pero poco prestigioso campeonato saudí con el Al Nassr.

“Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo”, añadió sobre CR7.

Roberto Martínez, técnico español que dirige a Portugal, admira a Colombia y la considera una selección muy fuerte para el Mundial. Foto: Cortesía @selecaoportugal

Martínez quitó presión tras las críticas recibidas por su equipo después del inicio: “Cuando no alcanzas el resultado es normal tener críticas, pero para nosotros eso no forma parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día”, declaró.

Sin sorpresas ante Uzbekistán

Martínez advirtió que Uzbekistán no iba a ser un rival sencillo: “Tiene una estructura defensiva muy buena, claridad, y el entrenador es muy experimentado”.

El seleccionador de Uzbekistán, el italiano Fabio Cannavaro, admitió la dificultad de afrontar a Portugal, un equipo con “los mejores centrocampistas, uno de los mejores de la historia (Ronaldo)”.

Pero aseguró que su equipo llega al encuentro sin “miedo” y le pidió más “intensidad” y un “espíritu más combativo” que en la derrota 3-1 ante Colombia.

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