Noruega liquidó a Senegal, clasificó y acecha a Francia: tabla de posiciones del grupo I

La selección de Noruega venció por 3-2 a Senegal, este lunes 22 de junio, en la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026. Marcus Holmgren (43′) y Erling Haaland (18′, 58′) le dieron el triunfo al país europeo, mientras que para los africanos descontó Ismaïla Sarr (53′, 90+3′).

¡¡CLARO, VIKINGO!! Haaland definió de primera luego del centro de Berg, selló su doblete para el 3-1 de Noruega ante Senegal y protagonizó un festejo ICÓNICO.



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¡¡SENEGAL VA POR LA ÉPICA!! Sarr recibió dentro del área, definió a colocar y clavó su doblete para un nuevo descuento: ¡2-3 ante Noruega sobre el final del partido!



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Con esto salió Erling Haaland sobre James Rodríguez en pleno Mundial 2026: sorpresa total

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Ha sido realmente brillante la exhibición de Noruega en este Mundial 2026, sumando seis puntos de seis posibles en dos partidos (Irak y Senegal). Por tanto, Erling Haaland y compañía ya están clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tabla de posiciones del grupo I: Noruega le mete presión a Francia por el liderato

Pero más allá de la clasificación, y del puntaje perfecto, Noruega se posiciona como segunda del grupo I de cara a la tercera y última fecha. Tienen seis puntos, mismos que Francia, pero por ítem de desempate les bleus están en la cima.

Más temprano, este mismo lunes, Francia goleó 3-0 a Irak en un partido que se detuvo durante varios minutos por una tormenta eléctrica en Filadelfia. Aún así, les bleus se hicieron con los tres puntos y también ya están clasificados.

Al fondo de la tabla de posiciones asoman Senegal e Irak, ambas con cero en el conteo de puntos. Sorpresa ha causado el desempeño de los africanos, que llegaban con expectativas un poco más altas en esta zona de grupos, aunque es cierto que han enfrentado a rivales de peso.

Noruega y Francia definirán el liderato

Así las cosas, asoma una tercera y última fecha del grupo I, en este Mundial 2026, de infarto. Francia y Noruega, Mbappé vs. Haaland, definirán el liderato dela zona para llegar mejor perfilados de cara a los dieciseisavos de final del torneo.

Así está la programación para la fecha 3, del grupo I, en el Mundial 2026:

Noruega vs. Francia - 26 de junio de 2026 - estadio Boston - 2:00 p.m.

Senegal vs. Irak - 26 de junio de 2026 - estadio Toronto - 2:00 p.m.

*Los horarios corresponden a territorio colombiano.