Primer partido del Mundial 2026 que es suspendido: Francia vs. Irak sufre por durísimas condiciones climáticas

El partido Francia vs. Irak, válido por la segunda fecha del Mundial 2026, tuvo que ser suspendido por severas condiciones climáticas que azotan a la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos. La fuerte lluvia y tormenta eléctrica forzaron a que el juego fuera detenido de forma provisional.

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El partido transcurría con un 1-0 a favor de la Selección Francia con gol de Kylian Mbappé al minuto 14. Sobre la media hora comenzó a caer una fuerte lluvia en el estadio, pero se alcanzó a completar el primer tiempo, que tuvo cinco minutos de reposición.

Mientras los jugadores estaban en el camerino del Lincoln Financial Field de Filadelfia, la lluvia castigo más fuerte y los parlantes del estadio se activaron y avisaron que los hinchas debían buscar refugio y tuvieron que ingresar a los pasillos del estadio para evitar el agua y la tormenta eléctrica que azotaban la zona de Filadelfia.

Las autoridades no duraron mucho tiempo en pronunciarse y el partido ya lleva más de media hora de suspendido, todo por prevención ante la tormenta eléctrica. Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

Gol de Mbappé para hacer historia

Antes de la tormenta eléctrica y la suspensión en Filadelfia, Kylian Mbappé se hizo sentir con Francia y sigue siendo protagonista en el Mundial 2026. Se dejó ver con gol para hacer historia y seguir en la caza de Lionel Messi, quien es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Imagen de la crisis climática en Filadelfia. Foto: Getty Images

Sobre el minuto 14, Mbappé marcó el 1-0 tras un gran remate cruzado desde fuera del área para darle la ventaja a Francia en un partido que presenta serias dificultades climáticas. Desde la previa, estuvo amenazado con ser suspendido por tormenta eléctrica en Filadelfia y al final los pronósticos también se hicieron sentir.

Estadio de Filadelfia en Francia vs. Irak Foto: FIFA via Getty Images

Antes de la suspensión y la finalización del primer tiempo, la fuerte lluvia avisaba lo peor. La demora fue escuchar el pitazo final y la tormenta eléctrica hizo efecto inmediato que forzó la detención y que los hinchas obedecieran el protocolo de emergencia.

Se espera que la segunda parte pueda reanudarse antes de las 19:00 horas locales, es decir, a las 6:00 p.m. hora colombiana, siempre y cuando no caigan relámpagos en 30 minutos.