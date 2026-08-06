Vozinha expuso la razón de su retraso para firmar con su nuevo club en Chile: conmueve el corazón de sus hinchas

Rodeado de los principales títulos de la historia de Colo Colo y arropado por miles de aficionados, Vozinha por fin saludó a su nueva hinchada en Chile, tras pisar por primera vez el césped del Estadio Monumental de Santiago. El plan era que esto pasara días antes, pero su vuelo fue retrasado desde Portugal y todo tiene una explicación.

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El arquero y figura de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 ya fue presentado como nuevo jugador del club. Fue recibido por un público que saltó y celebró su llegada como si se tratara de una noche de Copa Libertadores. Vozinha explicó a su llegada a suelo chileno que tuvo que retrasarse un poco debido a su perrita, Akyra.

“Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile, vamos Colo Colo”, dijo Vozinha, quien utilizará el dorsal 29 y podría debutar ante su público el 16 de agosto.

Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo-Colo. Foto: @colocolo

Su fichaje, pese a sus 40 años, ha desatado una verdadera locura en Chile. A su llegada, cientos de hinchas lo recibieron en el aeropuerto entre cánticos, banderas y camisetas de Colo Colo.

Vozinha y su perrita, Akyra

Un recibimiento incluso más acogedor que el que tuvo en 2024 una leyenda del fútbol chileno como Arturo Vidal, exjugador de equipos como Barcelona, Juventus y Bayern Múnich. Ya tuvieron su primer cruce en el entrenamiento con Colo Colo.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay. Eso sí, estaba levantando polémica por sus días de ausencia, pero prefirió explicar lo que sucedió.

Tras el Mundial 2026, Vozinha viajó a Cabo Verde y luego se desplazó a Lisboa para tramitar su visa en la embajada de Chile. Después regresó a Chaves, ciudad en la que vivía y jugaba profesionalmente, donde tiene su casa y debía dejar listos los contratos de luz y agua. Además, debía hacerse cargo de su mascota, que estaba al cuidado de otra persona.

“Por eso pedí al presidente unos días. Tenía que resolver mis situaciones personales”, explicó el futbolista.

De las mejores presentaciones en el Mundial 2026

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación destacada, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.

Su rendimiento en el Mundial de Norteamérica lo convirtió en una figura de alcance internacional y aumentó su popularidad en redes sociales, donde su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones.