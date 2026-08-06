El régimen cubano sigue dando pasos que ilusionan a la ciudadanía con una apertura industrial al mundo entero. Luego de décadas de restricciones, hasta en lo mercantil, el Gobierno nacional anunció un conjunto de reglas que marcan un antes y un después para la cultura caribeña.

Cuba da otro giro histórico y abre, por primera vez, gasolineras, farmacias y puertos al sector privado

El cambio que aprobó el régimen

Eduardo Rodríguez Dávila, el ministro de Transporte de Cuba, anunció nuevas reglas en el país que flexibilizan la importación, comercialización y venta de vehículos en la isla.

Motivados por la necesidad de renovar el parque automotor cubano, el Consejo de Ministros de Cuba dio luz verde al nuevo paquete de normas que flexibilizan y motivan la importación de vehículos extranjeros en el país del Caribe. Así les da un giro histórico a las dinámicas industriales del país que, durante años, no permitieron la importación vehicular.

El gobierno cubano anunció que entre los principales cambios se encuentra la ampliación de las posibilidades para importar vehículos, la flexibilización de los procesos de compraventa y la autorización para que un mayor número de operadores participe en la comercialización de automóviles.

Los vehículos clásicos son el diario vivir de los cubanos. Foto: Getty Images

Ahora bien, de acuerdo con las autoridades cubanas, uno de los ejes de la reforma está relacionado con la movilidad sostenible.

Las nuevas normas contemplan incentivos para promover la llegada de vehículos eléctricos, entre ellos una reducción tributaria frente a la aplicada a otras tecnologías. Así, el Gobierno ataca dos necesidades con una sola medida, pues facilita la incorporación de automóviles de cero emisiones y avanza en la renovación del parque automotor.

La importancia del cambio

Aunque todavía queda por ver cómo se implementarán estos anuncios, el hecho de que el oficialismo cubano destaque estos cambios en Cuba marca un punto de partida para el sector industrial automotor del país caribeño.

Más allá de las modificaciones regulatorias, las nuevas reglas representan un intento por dinamizar una industria que llevaba años sometida por el régimen.

La apertura facilitaría la llegada de más vehículos, ampliaría la oferta para consumidores y generaría nuevas oportunidades para empresas dedicadas a la importación, comercialización y mantenimiento de automóviles. Así, no solo impulsaría la economía cubana, sino que también representaría una oportunidad de negocio para el sector automotor a nivel global.

Se beneficiaría la industria automotriz global. Foto: Getty Images

Ahora, este tipo de anuncios también abre la puerta para impulsar actividades relacionadas con los servicios posventa, la disponibilidad de repuestos y el desarrollo de infraestructura para nuevas tecnologías.

No obstante, especialistas citados en medios internacionales advierten que el impacto de las medidas dependerá de factores como la disponibilidad de divisas, la capacidad de importación y el poder adquisitivo de la población. El mundo se mantiene a la expectativa de ver cómo se materializan los nuevos anuncios del régimen cubano.

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