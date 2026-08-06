Carros y motos seguirán bajo reglamentos actuales: Gobierno Petro posterga el cambio y estas son las razones

El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Transporte, tomó la decisión de aplazar la entrada en vigor de los siete nuevos reglamentos técnicos que estaban previstos para carros y motocicletas el próximo 28 de agosto.

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Esta acción derivó de una solicitud realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, afirmando que, en caso de implementar esta medida, ninguno de los vehículos que se encontraran fabricados con los estándares estadounidenses podría ingresar a Colombia a partir de la fecha mencionada.

Por ende, el aplazar la implementación permite que el país aún tenga vigente el reconocimiento de las normas del país norteamericano FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), que son usadas por numerosos vehículos y autopartes que son comercializadas en el mercado colombiano.

La decisión busca mantener vigente el reconocimiento de los estándares estadounidenses FMVSS utilizados por vehículos y autopartes comercializados en Colombia. Foto: 123rf

“Solicitamos ese aplazamiento, junto con el sector productivo, mientras se termina un estudio que adelantan las autoridades que rigen la política de transporte en el país, el cual establecerá las condiciones bajo las cuales podrán convivir los dos sistemas regulatorios: el de Naciones Unidas y el de Estados Unidos”, comentó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas.

Los siete reglamentos que fueron aplazados tenían que ver con elementos clave para la seguridad de los carros y motos del país, entre ellos las llantas para ambos vehículos, así como los sistemas de frenado, vidrios de seguridad, sistemas de retención, cintas retrorreflectivas y neumáticos para remolques y semirremolques.

¿Por qué se aplazaron las medidas para carros y motos?

En la industria automotor, existen dos reglas que pelean entre sí para determinar cuáles son las certificaciones de seguridad que debe tener un vehículo en el mundo.

Una de ellas es la FMVSS, que es fijada por el gobierno estadounidense y que fabrica la mayor parte de vehículos y autopartes que llegan a Colombia.

Mientras que por el otro aspecto se encuentran los reglamentos de las Naciones Unidas, clasificados por medio del Foro WP.29.

Si bien ambos modelos buscan el mismo objetivo, que es la seguridad de carros y motos, lo realizan por medio de distintos procesos.

La industria automotriz colombiana continuará operando bajo los estándares reconocidos actualmente mientras se define el nuevo esquema regulatorio. Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

Las problemáticas comenzaron a aparecer luego de que los próximos reglamentos que iban a ser aplicados en el país tuvieran esquemas promovidos por Naciones Unidas, conllevando así confusión acerca del tratamiento que tendrían aquellos vehículos con estándares estadounidenses.

De acuerdo con lo emitido por el Gobierno Nacional de Gustavo Petro, al no existir actualmente una definición clara en la que ambos sistemas puedan coexistir dentro del mercado automotor colombiano, lo ideal es aplazar los reglamentos técnicos para carros y motos hasta que esté consolidado un esquema que asegure la seguridad vial y preserve la fluidez del comercio automotor.