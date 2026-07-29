Luces que pueden costarle caro: iluminaciones prohibidas en carros y motos en Colombia que generan multas de hasta 30 SMLDV

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, se encarga de emitir cuáles son las reglas y normas establecidas que todo ciudadano debe seguir al momento de estar conduciendo por el país a través de una moto o un carro.

Luces diurnas del carro: ¿cuál es su función y cuándo utilizarlas correctamente?

Dentro de aquellas reglamentaciones se encuentran las condiciones y límites que todo vehículo debe seguir en cuanto al uso de luces auxiliares, farolas y exploradoras.

De esta manera, la entidad de transporte se encarga de que exista en el país una movilidad mucho más segura y óptima en los horarios donde es necesario hacer uso de estos elementos para conducir en las mejores condiciones, así previniendo siniestros viales que conlleven consecuencias mucho más graves.

Cualquier reglamento sobre la materia del uso de luces se encuentra en lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Estas son las luces que son permitidas para carros y motos en Colombia

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte, todo vehículo automotor que transite por las calles y vías del país deberá tener encendidas las luces exteriores a partir de las 18:00 h hasta las 6:00 a.m. del siguiente, así como en condiciones donde la visibilidad se vea perjudicada.

En el caso de las motocicletas, estas tienen que portar en la parte delantera un faro que se encargue de proyectar luz blanca alta y baja, así como luces direccionales delanteras y traseras de color amarillo.

Las motocicletas deben contar con faro delantero, luces direccionales, luz de freno, reflector trasero e iluminación para la placa. Foto: Getty Images

Refiriéndose a la parte posterior del vehículo, la moto tiene que contar con una luz roja, una luz de freno, además de un dispositivo reflectante de color rojo y una luz blanca que se encargue de iluminar la placa.

Si la moto cuenta con un sidecar, este debe tener incorporada una luz blanca en el costado derecho que se encarga de delimitar el ancho total del vehículo.

Por otra parte, los carros tienen que estar equipados en la parte delantera con dos faros que se encarguen de proyectar haces de luz blanca en alta y baja.

Los automóviles deben portar faros delanteros, luces de freno, de posición, de reversa e iluminación para la placa, según la normativa. Foto: Getty Images

En la parte trasera, los coches deben disponer de dos luces rojas de posición (cola), así como dos luces rojas de freno, dos dispositivos reflectantes de color rojo, una luz blanca que ilumine la placa y, finalmente, una luz blanca que se encargue de indicar una maniobra de reversa.

Las luces prohibidas para carros y motos en Colombia

El Código Nacional de Tránsito indica las luces que no pueden utilizar tanto los carros como las motos del país. Entre ellas se encuentran las luces exploradoras, las cuales no pueden ser colocadas en la parte superior del vehículo.

Asimismo, se prohíbe el uso de luces intermitentes y estereoscópicas, ya que estas provocan destellos de alta intensidad, generando una desorientación que puede afectar al manejar.

También no está permitido el uso de luces exploradoras cuya proyección sea de forma horizontal o hacia arriba.

Los únicos vehículos que sí pueden utilizar estos dispositivos son los siguientes:

Vehículos de Bomberos

Vehículos recolectores de basura

Vehículos de socorro

Vehículos de atención de emergencia

Vehículos de las Fuerzas Militares

Vehículos de la Policía

Vehículos de autoridades de tránsito

Ambulancias

¿Qué multas existen por infringir la norma?

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existen varias multas que las autoridades pueden imponer acorde al uso de luces en carros y motos.

Una de ellas es la circulación de un vehículo que posee luces de alta intensidad o de emergencia no autorizadas, así como utilizar sirenas o elementos ruidosos. Esto equivale a una multa tipo C que conlleva 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Asimismo, existe otra infracción al no circular por las calles y vías del país con los dispositivos luminosos requeridos o tenerlos dañados. En este caso se impone una multa tipo D que deriva en 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).