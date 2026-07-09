¿Cuándo y cómo entrarán en vigor las nuevas normas para carros y motos?

El Ministerio de Transporte anunció esta semana que aplazaría por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos vehiculares. La medida expidió una resolución que frena la implementación.

Estas son las reglas que estableció MinTransporte para los vehículos eléctricos livianos como patinetas y scooters

El objetivo de la demora, según la cartera, es asegurar el marco teórico correcto y respaldarlo por estudios especializados. La aplicación se refería a normativas relacionadas con llantas para motocicletas, sistemas de frenado, acristalamientos de seguridad, sistemas de retención y ruedas de automotores, remolques y semirremolques.

“Nuestro compromiso es que los reglamentos técnicos entren en vigor con todas las garantías para el país. Esta decisión nos permite culminar los estudios especializados, fortalecer la coordinación institucional y asegurar que Colombia implemente una regulación moderna, técnicamente sustentada y alineada con los más altos estándares internacionales de seguridad”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Las regulaciones técnicas afectarán a vehículos y motos. Foto: Gobernación de Cundinamarca

¿Por qué la tardanza?

La decisión del aplazamiento permitirá que termine el estudio que realiza actualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en coordinación con el viceministerio de Transporte.

El análisis técnico revisará las reglamentaciones internacionales de Naciones Unidas (Foro WP.29) y los estándares Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) de Estados Unidos.

Con los estudios, las autoridades buscan el soporte técnico para que la implementación responda de manera eficiente a criterios jurídicos y socioeconómicos.

“Con esta decisión, el Ministerio de Transporte reafirma su compromiso con una regulación técnica moderna, basada en evidencia y construida de manera responsable, que fortalezca la seguridad vial, promueva la competitividad del sector automotor y garantice una implementación eficiente, coordinada y sostenible de los reglamentos técnicos en Colombia”, explicó la entidad.

Los reglamentos entrarán finalmente en vigencia entre agosto y octubre de 2027. Otros requisitos específicos se aplicarán desde 2028 a 2030, de acuerdo al cronograma que expida el Ministerio.

Estas son las tres nuevas Zonas Diferenciales que creó MinTransporte para el transporte escolar

La cartera aseguró que la resolución tiene en cuenta el proceso de empalme institucional que se realizará en las próximas semanas. Por lo tanto, se transferirá el conocimiento técnico y regulatorio de estas normas.

Mientras llega la fecha de implementación, seguirán vigentes los reglamentos actuales, por lo que no habrá vacíos normativos ni menores exigencias de seguridad. El Ministerio agregó que se mantienen los estándares internacionales para garantizar estabilidad a fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de evaluación.