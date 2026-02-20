Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia actualizó las tarifas que regirán desde el 1 de marzo de 2026 para una amplia gama de trámites de identidad, registro civil y otros servicios que presta a los ciudadanos.

Los cambios están establecidos mediante la Resolución 1500 del 11 de febrero de 2026 y reemplazan las tarifas anteriores que estuvieron en vigor hasta febrero de este año.

Estas tarifas aplican tanto a trámites presenciales como a algunos realizados de forma virtual y buscan cubrir los costos operativos de la entidad y garantizar la continuidad de los servicios ciudadanos.

Principales tarifas en Colombia y en el exterior

Entre los servicios más utilizados por los ciudadanos figuran copias de registro civil y documentos de identidad. Para 2026, los costos en territorio nacional son los siguientes:

• Copia física del registro civil: $10.800

• Copia del registro civil en línea: $18.750

• Duplicado o rectificación de cédula de ciudadanía digital o en policarbonato: $76.100

• Duplicado o rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

• Duplicado o rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

• Expedición de certificaciones digitales (nacionalidad y otros): $18.250

• Certificaciones físicas excepcionales de información ciudadana: $6.000

• Servicio de fotocopiado: $100

• DVD con estadísticas electorales: $354.500

Para ciudadanos que realicen estos trámites desde el exterior, los valores están denominados en dólares estadounidenses, ajustados a la tasa representativa conforme a la normativa vigente.

Servicios especializados y servicios para entidades

Además de los trámites individuales, la Registraduría también cobra por servicios más especializados requeridos por instituciones públicas o privadas. Entre estos se encuentran consultas a bases de datos de identificación, autenticación biométrica y pruebas técnicas para habilitación de operadores.

El duplicado de cédula es uno de los servicios más solicitados por los ciudadanos. Foto: Secretaría de Integración Social

Estos costos pueden ascender a varias decenas de millones de pesos según la cantidad de registros o el tipo de servicio solicitado.

¿Dónde pagar y cómo se puede realizar el trámite?

Los pagos por estos trámites pueden hacerse de forma presencial en entidades autorizadas, principalmente a través del Banco de Bogotá y sus corresponsales (como Efecty, SuperGiros, Bemovil, Punto de Pago, MegaRed y Practisistemas). También se puede pagar a través de PSE en algunos casos para trámites en línea.

Una vez efectuado el pago, el permiso para continuar el trámite se refleja de inmediato en la mayoría de los casos, aunque algunas gestiones en línea pueden tardar hasta 24 horas en quedar activadas.

¿Qué significa para los ciudadanos?

Estas tarifas representan una referencia directa del costo de acceder a servicios esenciales, como copias de documentos de identidad o certificaciones oficiales, que son indispensables para acceder a otros servicios públicos y privados, desde educación hasta empleo o trámites judiciales.

Entender los valores actualizados evita sorpresas al momento de realizar un trámite y permite a las personas planear mejor sus gastos administrativos ante la Registraduría.