Cápsulas

Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

Las nuevas tarifas entraron en vigor desde marzo y aplican a trámites presenciales y digitales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de febrero de 2026, 12:36 p. m.
Los pagos pueden realizarse en bancos y corresponsales autorizados.
Los pagos pueden realizarse en bancos y corresponsales autorizados. Foto: Alcaldía de Bogotá/Página web

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia actualizó las tarifas que regirán desde el 1 de marzo de 2026 para una amplia gama de trámites de identidad, registro civil y otros servicios que presta a los ciudadanos.

Los cambios están establecidos mediante la Resolución 1500 del 11 de febrero de 2026 y reemplazan las tarifas anteriores que estuvieron en vigor hasta febrero de este año.

Estas tarifas aplican tanto a trámites presenciales como a algunos realizados de forma virtual y buscan cubrir los costos operativos de la entidad y garantizar la continuidad de los servicios ciudadanos.

El presidente Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones; Hernán Penagos responde

Principales tarifas en Colombia y en el exterior

Entre los servicios más utilizados por los ciudadanos figuran copias de registro civil y documentos de identidad. Para 2026, los costos en territorio nacional son los siguientes:

Cápsulas

Colombia se consolida como mercado clave en la estrategia global de Nespresso

Cápsulas

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

Cápsulas

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

Cápsulas

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

Cápsulas

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

Cápsulas

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Cápsulas

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Vehículos

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Vehículos

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

Vehículos

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

• Copia física del registro civil: $10.800

• Copia del registro civil en línea: $18.750

• Duplicado o rectificación de cédula de ciudadanía digital o en policarbonato: $76.100

• Duplicado o rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

• Duplicado o rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

• Expedición de certificaciones digitales (nacionalidad y otros): $18.250

• Certificaciones físicas excepcionales de información ciudadana: $6.000

• Servicio de fotocopiado: $100

• DVD con estadísticas electorales: $354.500

Para ciudadanos que realicen estos trámites desde el exterior, los valores están denominados en dólares estadounidenses, ajustados a la tasa representativa conforme a la normativa vigente.

¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

Servicios especializados y servicios para entidades

Además de los trámites individuales, la Registraduría también cobra por servicios más especializados requeridos por instituciones públicas o privadas. Entre estos se encuentran consultas a bases de datos de identificación, autenticación biométrica y pruebas técnicas para habilitación de operadores.

Personas transgeneristas, travestis, transexuales y transformistas pueden iniciar el trámite de modificación de sexo, nombre y/o cupo numérico en el documento de identidad.
El duplicado de cédula es uno de los servicios más solicitados por los ciudadanos. Foto: Secretaría de Integración Social

Estos costos pueden ascender a varias decenas de millones de pesos según la cantidad de registros o el tipo de servicio solicitado.

¿Dónde pagar y cómo se puede realizar el trámite?

Los pagos por estos trámites pueden hacerse de forma presencial en entidades autorizadas, principalmente a través del Banco de Bogotá y sus corresponsales (como Efecty, SuperGiros, Bemovil, Punto de Pago, MegaRed y Practisistemas). También se puede pagar a través de PSE en algunos casos para trámites en línea.

Una vez efectuado el pago, el permiso para continuar el trámite se refleja de inmediato en la mayoría de los casos, aunque algunas gestiones en línea pueden tardar hasta 24 horas en quedar activadas.

¿Qué significa para los ciudadanos?

Estas tarifas representan una referencia directa del costo de acceder a servicios esenciales, como copias de documentos de identidad o certificaciones oficiales, que son indispensables para acceder a otros servicios públicos y privados, desde educación hasta empleo o trámites judiciales.

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Entender los valores actualizados evita sorpresas al momento de realizar un trámite y permite a las personas planear mejor sus gastos administrativos ante la Registraduría.

Más de Cápsulas

.

Colombia se consolida como mercado clave en la estrategia global de Nespresso

.

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

.

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

.

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Vértebra crea solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Creativo

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Noticias Destacadas