Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Colombia cerró el año pasado con un récord en remesas: 13.098 millones de dólares. Nunca antes habían entrado tantos dólares enviados por colombianos en el exterior.

Sin embargo, para miles de hogares que dependen totalmente de ese dinero, la cifra récord no se traduce en bienestar. Al contrario: con el dólar por debajo de los 4.000 pesos, las remesas rinden menos justo cuando la vida es más cara.

Odilia Rodríguez tiene 73 años y vive únicamente de lo que le envían sus dos hijos: uno desde Estados Unidos, en Las Vegas, y otra, desde Quito, Ecuador. No recibe pensión ni otro ingreso. “Yo de eso del dólar no entiendo”, dice. “No sé a quién le sirve que suba o que baje. Lo único que sé es que antes la plata alcanzaba más”.

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Dólar más barato y remesa más pequeña en pesos

El dólar en Colombia se mueve actualmente alrededor de los 3.698 pesos por unidad, según reportes del mercado cambiario.

Con ese nivel de tasa de cambio, 500 dólares equivalen hoy a cerca de 1.840.130 pesos; hace dos o tres años, cuando el dólar se movía por encima de los 4.200 pesos, ese mismo giro superaba los 2.100.000 pesos.

La diferencia de 250.000 a 300.000 pesos menos por cada 500 dólares es determinante para hogares como el de Odilia. “Con lo que me mandaban antes, yo me defendía todo el mes. Ahora es la misma cantidad, pero no es la misma plata”, resume.

Por esta razón, pese a las restricciones de Trump, no caerían las remesas que llegan al país desde EE. UU.

Remesas en máximos históricos

El Banco de la República, entidad que lleva las cuentas de las remesas, indica que la cifra 2025 superó en 10 % a la de 2024, cuando dichos giros sumaron 11.840 millones de dólares. Solo en diciembre pasado ingresaron 1.173 millones por este concepto, convirtiéndose en el mes más alto jamás registrado.

Las remesas ya representan alrededor del 2,8 % del PIB, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas del país.

Pero el volumen no cuenta toda la historia. El impacto real se siente en pesos, no en dólares.

“Uno compra lo mismo y paga más”

Odilia no habla de macroeconomía. Habla del mercado. “Yo voy a comprar lo mismo y ya no me alcanza. Antes traía la bolsa llena; ahora toca dejar cosas”, dice.

Los servicios públicos, el transporte y la comida han subido. Y aunque sus hijos hacen el esfuerzo, el dinero llega con menos fuerza.

La economía global se siente en la mesa del hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me da pena decirles que ya no me alcanza”, confiesa. “Antes me mandaban cierta cantidad y yo vivía tranquila. Ahora, si quiero vivir igual, les toca mandar más”.

Ese ajuste no siempre es posible. Para muchas familias en el exterior, enviar más dinero implica trabajar más horas o asumir mayores costos de envío.

La paradoja: más dólares, menos alivio

El fenómeno no es exclusivo de Odilia. Miles de adultos mayores y hogares en Colombia dependen total o parcialmente de las remesas. Cuando el dólar baja, el ingreso en pesos se reduce, pero los gastos locales no bajan al mismo ritmo.

El Banco de la República ha explicado que el impacto del tipo de cambio en los hogares depende de la moneda en la que se reciben los ingresos y de los precios internos, que pueden seguir presionados por factores distintos al dólar.

Vivir calculando cada peso

Odilia ha cambiado hábitos. “Antes salía más tranquila. Ahora uno piensa si sale o no, porque el transporte cuesta”. Incluso gastos pequeños se evalúan. “Yo no gasto en lujos. Yo gasto en vivir”, dice.

La sensación es clara: el dinero se achicó. Es la misma plata, pero no rinde.

Trump impone nuevo impuesto a las remesas: estos dos países latinoamericanos serán los más afectados

¿Qué viene si el dólar sigue bajo?

Analistas coinciden en que, mientras el dólar se mantenga por debajo de los 4.000 pesos, las remesas seguirán perdiendo poder adquisitivo en pesos, a menos que aumente el monto enviado.

Eso plantea un reto social silencioso: hogares dependientes de remesas que reciben menos pesos justo cuando enfrentan un costo de vida elevado.

Un dólar más barato, una preocupación más. Foto: Adobe Stock

El otro lado del récord

Las remesas sostienen el consumo, pagan mercados, servicios y arriendos. Son una red de apoyo fundamental. Pero el récord histórico convive con una realidad menos visible: para quienes dependen totalmente de ese dinero, un dólar bajo es una mala noticia.

Hallan aumento billonario en contratos antes de la Ley de Garantías, mientras el Gobierno busca plata para emergencias

Para hogares como el de Odilia, el récord de remesas no se mide en millones de dólares ni en porcentajes del PIB, sino en cuántas cosas se dejan de comprar al final del mes.

La fortaleza del peso puede ser una buena noticia para la economía en general, pero para quienes viven de giros del exterior significa ajustar la vida cotidiana, pedir más ayuda o simplemente resignarse a que la plata ya no rinde como antes.

El desafío, entonces, va más allá del comportamiento del dólar. Pasa por reconocer que detrás de cada remesa hay una historia de dependencia, envejecimiento y cuidado familiar a distancia.